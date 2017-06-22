Фото: Amic.ru
Реконструкцию улицы Мало-Тобольской в Барнауле, которая станет аналогом московского Арбата, завершат уже к 16 сентября, специально к 286-летию города и 80-летию Алтайского края. Об этом стало известно в ходе заседания оргкомитета по проведению Дня города, которое прошло в среду, 21 июня, в краевой столице.
Как рассказала руководитель отдела по развитию туризма администрации города Татьяна Сибиркина, подрядчик обещает закончить все работы на улице Мало-Тобольской к 16 сентября. По случаю Дня города на улице установят сцену, где весь день будут выступать творческие коллективы и музыканты. Кроме того, там разместят удобные скамейки, столы, а развлекать горожан будут специальные аниматоры, символизирующие различные эпохи в истории столицы края.
Кульминацией праздника станет уже второй забег барнаульцев в валенках, который в этот раз пройдет на обновленной пешеходной улице.
Как неоднократно писал Amic.ru, эту улицу планируется превратить в пешеходную зону, которая будет служить своеобразным мостом между объектами туркластера "Барнаул – горнозаводской город". База для этого уже есть – с одной стороны, на проспекте Ленина, уже функционирует реконструированный мост через Барнаулку, а с другой имеется выход на комплекс у Нагорного парка.
В 2017 году в историческом центре города заменили ливневую канализацию. Во время укладки водопропускной трубы диаметром 1200 мм на проспекте Ленина возникли сложности. Дело в том, что именно в этом месте грунтовые воды подходят близко к поверхности – приходилось откачивать воду. В 2017 году в рамках работ по обустройству туристического кластера установят новое ограждение в Центральном парке, благоустроят улицы Льва Толстого и Мало-Тобольскую, которая должна стать "барнаульским Арбатом".
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