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Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, который расширяет полномочия Федеральной службы охраны (ФСО). Об этом в среду, 21 июня, сообщает "Интерфакс".
Агентство отмечает, что, согласно принятому закону, у ФСО появилось право "принимать меры по защите персональных данных объектов госохраны и членов их семей". Также ведомство наделили возможностью на время ограничивать или запрещать движение машин и пешеходов на трассах, где будут проезжать охраняемые лица.
В документе сказано, что органы госохраны наделяются правом использовать на безвозмездной основе аэропорты, аэродромы, вертодромы, посадочные площадки, морские и речные порты, а также получать на безвозмездной основе обеспечение полетов и судовождения.
РИА Новости добавляет, что закон также ограничивает сотрудников ФСО. Так, им запрещено размещать в СМИ и сети данные (в том числе фото и видео) о себе и иных сотрудниках органов госохраны, которые позволяют раскрыть их принадлежность к таким органам, о своей служебной деятельности.
Комментарии
А может для начала проверить соответствие собственности задекларированным доходам?
Всем им туалеты при вокзалах бесплатно!!!
"Рука, когда она честна, Ни перед кем лица не прячет"
честно заработанное не прячут
безвозмездно, всё безвозмездно и побольше