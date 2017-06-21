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Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, который расширяет полномочия Федеральной службы охраны (ФСО). Об этом в среду, 21 июня, сообщает "Интерфакс".
Агентство отмечает, что, согласно принятому закону, у ФСО появилось право "принимать меры по защите персональных данных объектов госохраны и членов их семей". Также ведомство наделили возможностью на время ограничивать или запрещать движение машин и пешеходов на трассах, где будут проезжать охраняемые лица.
В документе сказано, что органы госохраны наделяются правом использовать на безвозмездной основе аэропорты, аэродромы, вертодромы, посадочные площадки, морские и речные порты, а также получать на безвозмездной основе обеспечение полетов и судовождения.
РИА Новости добавляет, что закон также ограничивает сотрудников ФСО. Так, им запрещено размещать в СМИ и сети данные (в том числе фото и видео) о себе и иных сотрудников органов госохраны, которые позволяют раскрыть их принадлежность к таким органам, о своей служебной деятельности.
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