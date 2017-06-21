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Супруга британской королевы герцога Эдинбургского Филипа госпитализировали в больницу в связи с инфекцией. Об этом в среду, 21 июня, пишет ТАСС со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
Уточняется, что герцога поместили в госпиталь им. короля Георга VII минувшей ночью в качестве предупредительной меры для лечения инфекции. Таким образом, принц Филип пропустит тронную речь, которую Елизавета II произнесет в этот же день в британском парламенте на открытии первой сессии законодательного органа нового созыва.
Собеседница агентства отметила, что Филип находится в хорошем расположении духа, однако расстроен из-за пропуска церемонии открытия парламента и королевских скачек в Аскоте. Уточняется, что по этой причине в парламенте сопровождать Елизавету II будет принц Уэльский Чарльз.
Во дворце подчеркнули, что королева постоянно получает данные о состоянии своего супруга и посетит королевские скачки в соответствии с планами.
Агентство напоминает, что 10 июня принцу Филипу исполнилось 96 лет. В мае Букингемский дворец сообщил, что с предстоящей осени он отойдет от исполнения общественных обязанностей члена королевской семьи. При этом до конца августа он продолжит участвовать в запланированных мероприятиях как индивидуально, так и сопровождая Елизавету II.
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