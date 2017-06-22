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Аномальную жару с грозами и градом прогнозируют в Алтайском крае в четверг, 22 июня — в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Согласно данным регионального Гидрометцентра, сильные осадки ожидаются в отдельных районах края. Дневные температуры составят +29...+34 градуса, в западных районах +23...+28 градусов.
Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду с усилением при грозе до 15-20 метров.
В Барнауле дожди, грозы и град прогнозируются во второй половине дня. Температура в краевой столице составит +29...+31 градус. Ветер 5-10 метров в секунду с усилением при грозе до 15-20 метров в секунду.
Отметим, что в контексте такого прогноза погоды спасатели ГУ МЧС по Алтайскому краю предупреждают жителей региона о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций.
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