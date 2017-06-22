На этой неделе главной премьерой станет пятая часть "Трансформеров" Майкла Бэя. 260-миллионный блокбастер по праву можно считать одной из самых ожидаемых лент этого лета. Портал Amic.ru совместно с барнаульским кинотеатром "Пионер" традиционно рассказывает вам все о главных новинках недели.

"Трансформеры: Последний рыцарь"

Режиссёр — Майкл Бэй

В ролях: Марк Уолберг, Энтони Хопкинс

Сюжет, как всегда, сложно пересказать без слов: "бам", "бац", "ух", бах-бах". Фильм начинается с того, что Оптимус Прайм исчезает. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к будущему планеты погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле. Миссия по спасению мира ложится на плечи компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда.

"Трансформеры" — самая глупая и безумная франшиза современности. Вменяемому человеку сложно понять, что происходит на экране и чем эти все роботы отличаются друг от друга. Однако Майкл Бэй, известный по картинам "Скала", "Армагеддон", "Плохие парни", уже в пятый раз проделывает один фокус. В его "Трансформерах" настолько крутые спецэффекты, что зритель уже на пятой минуте забывает о сюжете и не может оторваться от экрана. Бюджет "Последнего рыцаря", к слову, около 260 миллионов долларов, что делает его самым дорогим во франшизе. Предыдущие фильмы в сумме собрали более трех миллиардов долларов.

"Холодное танго"

Режиссер — Павел Чухрай

В ролях: Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов

Еще одна яркая новинка этой недели. Павел Чухрай известен по картинам "Вор", "Водитель для Веры", "Русская игра". В киноленте "Холодное танго" снимались Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов, Сергей Гармаш и другие. Эта драма, получившая весьма лестные отклики у прессы на "Кинотавре", рассказывает об истории любви, ненависти двух людей, которые встретились еще в детстве, в советской Литве 1940-х годов. Вторая мировая война связала их судьбы в один драматический узел.





Также в кино продолжают идти "Мумия", "Чудо-женщина" и "Тачки 3". Более подробную информацию можно узнать на сайте барнаульского кинотеатра "Пионер".



