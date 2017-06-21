Четверг, 22 Июнь, 06:31

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы выбирали себе профессию?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60
€ 66,8
Brent
$ 51,5
25°
Обь
309см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 15 летие FM-ПродакшнТрагедия на Ладожском озере Дорожный ремонт – 2017
Новости

Поклонская: посмотревших "Матильду" прихожан отлучили от причастия

, ИА "Амител"
"Этот фильм признается Церковью хулой на Дух Святой", - промолвила Поклонская

Фото: gif.cmtt.space

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в разговоре с РБК заявила, что посмотревших фильм "Матильда" прихожан отлучили от причастия в церквях и монастырях на шесть месяцев.

По словам Поклонской, прихожане посмотрели картину Алексея Учителя на закрытых показах. "Этот фильм признается Церковью хулой на Дух Святой", — подытожила депутат.

Учитель назвал враньем информацию о закрытых показах, отметив, что только представители власти смотрели рабочую версию картины.

"Сам фильм еще не готов. Рабочий материал мы также, конечно, показывали митрополиту Илариону, так как он один из крупных руководителей РПЦ", — заявил режиссер.

Митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о своих впечатлениях от фильма "Матильда". По его словам, он представляет собой "апофеоз пошлости".

"Бегает по сцене Мариинского театра эта балерина. У нее срывается лифчик и появляется обнаженная грудь. И вот она с этой грудью бегает, наследник сидит в царской ложе и сразу же возбужденно привстает с кресла. Вот с этой пошлости начинается, и так весь фильм продолжается", — высказался митрополит. 

Ранее Учитель заявил, что Поклонская просила его показать картину ее экспертам, а на предложение режиссера самой посмотреть фильм она ответила отказом. "Никогда и ни в коем случае...", — заявила Поклонская. 

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

21.06.2017 21:46
Пионер

Усыпите уже это животное

0  0
21.06.2017 22:25
TAO

Теперь точно посмотрю этот фильм

0  0
21.06.2017 22:27
TAO

Сам Митрополит Иларион такую рекламу дал, по любому надо посмотреть

0  0
21.06.2017 22:46
Serg 1

натали... ты зубами всем орехов наколи...
натали... тебе взяли 5 гектар на кладбище земли...

лучше бы няшей оставалась, без скатов в ...........

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
06:24
Жару, грозы и град обещают в Алтайском крае 22 июня 0
06:01
Промышленность на Алтае растет в 4,3 раза быстрее, чем в целом по России 0
05:01
День памяти и скорби отмечают в России 22 июня 0
04:01
Испанского режиссера задержали в России за съемку геев из закрытого города 0
03:01
Полицейского наказали за оскорбление чувств зигующих подростков 0
02:01
Главе штаба Навального вручили повестку в прямом эфире 0
01:01
Путин: дети не должны мыть полы в школах 0
00:32
Сборная России проиграла команде Португалии в матче Кубка конфедераций 0
23:51
Порошенко на встрече с Трампом "треснул" себя по руке 27 раз 0
23:34
Бабушка выжившего на Ладоге мальчика рассказала подробности произошедшего 1
23:20
Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 годам за аферу на 700 млн долларов 0
22:53
Пресс-секретаря астраханского минздрава возмутил крик о помощи умирающей 0
22:33
Законопроект о курортном сборе в Госдуме назвали безграмотным 0
22:01
Газовый баллон взорвался в частном доме в Барнауле 0
21:51
Нарколог: алкоголь "пьяному" мальчику могли ввести в печень напрямую 2
21:35
СК начал проверку после нападения главы рыбзавода в Карелии на журналистов 0
21:24
СК подтвердил наличие алкоголя в крови "пьяного" мальчика 7
20:59
Опубликовано видео с истребителем НАТО у самолета Шойгу 0
20:26
Поклонская: посмотревших "Матильду" прихожан отлучили от причастия 4
20:03
Супруга королевы Елизаветы II госпитализировали в больницу из-за инфекции 0
19:51
Тулеев не намерен расставаться с полномочиями губернатора Кузбасса 1
19:35
Повторение урагана в Барнауле и снег в Мурманске: обзор соцсетей 0
19:24
Работу японского завода Honda остановили на день из-за кибератаки 0
19:08
Коротко о главном: Барнаул под ударами бури и миллионы на туркластер
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 июня
18:46
Шестая Международная электронная неделя на Алтае пройдет 26-29 июня 0
18:32
Опрос: россияне назвали комедию любимым киножанром 0
18:18
Двух девочек покрестили в водах Барнаулки. Фото 0
18:04
Госдума разрешила ФСО засекречивать данные об имуществе чиновников 4
17:49
Девочка с "огромным чемоданом" пыталась одна уехать из Сочи в Калининград 0
17:32
Натовский истребитель пытался приблизиться к самолету Сергея Шойгу 6
17:23
Житель Новосибирска из ревности убил жену молотком и заявил о ее пропаже 0
17:11
Фура протаранила "Волгу" на улице Попова в Барнауле. Фото 1
17:05
Скончался легендарный советский разведчик Юрий Дроздов 0
16:50
МВД РФ: программа переселения соотечественников "начала хромать" 2
16:32
Сбой в работе общественного транспорта произошел в Барнауле 7
16:23
ФСБ задержала украинца за попытку тайком попасть на крымский курорт 0
16:12
Вандала на Алтае ждет суд за погром на кладбище во время Радоницы 0
16:04
Пассажирская электричка загорелась в Новосибирске. Видео 0
15:48
Садист в Барнауле убил трех щенков ударами о стену 31
15:33
Поисково-спасательная операция на Ладоге возобновлена 0
15:21
Ждем нового урагана: ЧС из-за непогоды прогнозируют в Алтайском крае 3
15:14
Летний снегопад прошел в Мурманской области. Фото 1
15:04
Улица Попова в Барнауле встала в пробку из-за дорожной аварии. Фото 5
14:50
Глава Кузбасса Аман Тулеев перенес операцию на позвоночнике 1
14:41
"Ничего лишнего. Только мясо": проект Amic.ru
Собираемся на шашлыки вместе с "Барнаульским пищевиком"
14:32
Показываем, как в Барнауле убирают поваленные деревья после урагана. Фото 0
14:22
Зюганов просит федеральный Минтранс отремонтировать Чуйский тракт 5
14:16
Фабрика Roshen полностью прекратила свою работу в Липецке 0
14:08
"Лучше стрелять по тарелочкам": Карлину показали стрелковый клуб "Магнум" 8
13:51
Спасатели и активисты ОНФ в Алтайском крае будут вместе бороться с пожарами 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.