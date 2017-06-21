Поклонская: посмотревших "Матильду" прихожан отлучили от причастия

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в разговоре с РБК заявила, что посмотревших фильм "Матильда" прихожан отлучили от причастия в церквях и монастырях на шесть месяцев.
По словам Поклонской, прихожане посмотрели картину Алексея Учителя на закрытых показах. "Этот фильм признается Церковью хулой на Дух Святой", — подытожила депутат.
Учитель назвал враньем информацию о закрытых показах, отметив, что только представители власти смотрели рабочую версию картины.
"Сам фильм еще не готов. Рабочий материал мы также, конечно, показывали митрополиту Илариону, так как он один из крупных руководителей РПЦ", — заявил режиссер.
Митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о своих впечатлениях от фильма "Матильда". По его словам, он представляет собой "апофеоз пошлости".
"Бегает по сцене Мариинского театра эта балерина. У нее срывается лифчик и появляется обнаженная грудь. И вот она с этой грудью бегает, наследник сидит в царской ложе и сразу же возбужденно привстает с кресла. Вот с этой пошлости начинается, и так весь фильм продолжается", — высказался митрополит.
Ранее Учитель заявил, что Поклонская просила его показать картину ее экспертам, а на предложение режиссера самой посмотреть фильм она ответила отказом. "Никогда и ни в коем случае...", — заявила Поклонская.
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