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Промышленное производство в Алтайском крае продолжает расти значительно быстрее, чем в целом по стране, сообщает региональное министерство экономического развития.
Так, за пять месяцев текущего года индекс промпроизводства в крае составил 107,3%, в то время как в целом в России этот показатель составляет 101,7%. Таким образом, край обгоняет общефедеральную тенденцию в 4,3 раза.
"Объем отгруженной продукции промышленными предприятиями вырос на 17,6% и превысил 143 миллиарда рублей. Выпуск продукции в обрабатывающих производствах увеличился на 9,8% к январю — маю 2016 года (по России — на 0,9%)", — добавляют в краевом МЭР.
Наиболее высокие показатели роста наблюдаются в производстве:
- грузовых магистральных вагонов — в 6,3 раза;
- сеялок — в 7,2 раза;
- кранов мостовых электрических — в 1,4 раза;
- культиваторов — на 17,1%;
- тракторов для сельского хозяйства — на 6,8%;
- котлов водогрейных — на 22,2%;
- кокса — на 8,5%;
- электрических трансформаторов — на 9,1%.
Что касается пищевой промышленности, то в данном случае в 2,1 раза вырос выпуск сахара, в 1,6 раза – молока, сливок сухих, мороженого, в 1,3 раза — масла растительного и крупы.
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