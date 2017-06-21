Следственный комитет подтвердил, что кровь с содержанием алкоголя принадлежала шестилетнему мальчику, погибшему в ДТП в подмосковной Балашихе.
"Следователями регионального СК были изъяты образцы крови погибшего с установленным содержанием алкоголя и проведена молекулярно-генетическая экспертиза в Главном управлении криминалистики СК России, согласно которой кровь принадлежит малолетнему потерпевшему", - говорится в сообщении.
Также следователи произвели осмотр автомобиля обвиняемой по уголовному делу о ДТП. В салоне машины обнаружены и изъяты следы крови ребенка.
По результатам судебно-химической экспертизы, в указанной крови был обнаружен алкоголь.
Следствие в рамках расследования дела установит обстоятельства, при которых ребенок мог употреблять алкоголь.
Напомним, 23 апреля в подмосковной Балашихе женщина за рулем автомобиля сбила шестилетнего мальчика, после чего он скончался. Судя по результатам экспертизы, ребенок выпил бутылку водки.
Комментарии
а чё са спецом в кровь алкоголь налить нельзя, ну чисто для нужного результата
Это кровь с места аварии, или может вколола 100 мл спиртика пока доставляла мальца.
С деда спросили, который с ним гулял, на полиграфе трезвый ли был ребенок ?
Бред!
С деда спросили, который с ним гулял, на полиграфе трезвый ли был ребенок ?
Ща деду впаяют спаивание ребенка. Кто-то очень не хочет сдавать заднюю.
Включать заднюю.
Как заставить ребенка выпить пузырь водяры?она не вкусная, не будет он ее пить, да и бутылка волки положит спать малыша на пару суток, бред полнейший, может они кровь мальчика с кровью мадамы его сбившей перепутали? Вообще беспредел полнейший
малыш с такой дозы должен был умереть, на то и расчет был, чтобы мадам отмазать?