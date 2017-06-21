Сотрудники следственного управления СК РФ по Республике Карелия начали доследственную проверку после нападения местного предпринимателя на съемочную группу, сообщает LIFE.
Штаб спасателей, ищущих пропавших подростков на Ладожском озере, расположился на территории местного рыбзавода, что не понравилось его владельцу. Он потребовал покинуть территорию его предприятия. А после вопроса журналистов, чем вызвано такое решение, разбил одному из корреспондентов нос, а также сломал и выбросил в озеро его iPhone.
"Следователями Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия проводится доследственная проверка по факту избиения журналиста. Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в пресс-службе СКР по Республике Карелия.
Напомним, пятеро подростков плавали на моторной лодке на Ладожском озере. Судно перевернулось, и дети оказались в воде. Двоим удалось выплыть. Местонахождение троих до сих пор неизвестно.
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