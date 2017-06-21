Врач-нарколог Олег Стеценко прокомментировал информацию, что кровь с содержанием алкоголя принадлежала шестилетнему мальчику, погибшему в ДТП в подмосковной Балашихе, пишет "Газета.Ru".
По словам медика, версия родителей, что алкоголь мог попасть в печень погибшего ребенка напрямую, вследствие укола судмедэкспертов, теоретически возможна.
"Я скорее склоняюсь к версии разгильдяйства: перепутали пробы, не помыли пробирку или прибор. Но если отстранить эти версии, то да, спирт могли вколоть через шприц. Но я не понимаю, зачем это нужно было делать, ведь наличие или отсутствие алкоголя в крови мальчика никак не влияет на исход дела и тяжесть наказания для водителя", — заявил нарколог.
Следственный комитет России подтвердил, что кровь с содержанием алкоголя принадлежала шестилетнему мальчику, погибшему в ДТП в подмосковной Балашихе.
Напомним, 23 апреля в подмосковной Балашихе женщина за рулем автомобиля сбила шестилетнего мальчика, после чего он скончался. Судя по результатам экспертизы, ребенок выпил бутылку водки.
Комментарии
Версия , что ребенок умер от алкогольного отравления, могла освободить виновную от уголовного наказания? А мадама типа не при делах....
там ментов что дело вели тряхануть надо хорошенько.
Нарколог явно зашел в чужую область знания, заявив что опьянение жертвы не исключает ответственности водителя. Адвокат выстроит(уже выстроил) версию о том, что мальчик сам угодил под колеса, а водитель объективно не могла избежать наезда.За это уцепились и полицейские, они ведь месяц не возбуждали уголовного дела. "Опьянение" жертвы было нужно для его копрометации, чтобы выкрутить виновную в наезде.