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Нарколог: алкоголь "пьяному" мальчику могли ввести в печень напрямую

, ИА "Амител"
Следственный комитет России подтвердил, что кровь с содержанием алкоголя принадлежала шестилетнему мальчику

Фото: Medialeaks.ru

Врач-нарколог Олег Стеценко прокомментировал информацию, что кровь с содержанием алкоголя принадлежала шестилетнему мальчику, погибшему в ДТП в подмосковной Балашихе, пишет "Газета.Ru".

По словам медика, версия родителей, что алкоголь мог попасть в печень погибшего ребенка напрямую, вследствие укола судмедэкспертов, теоретически возможна.

"Я скорее склоняюсь к версии разгильдяйства: перепутали пробы, не помыли пробирку или прибор. Но если отстранить эти версии, то да, спирт могли вколоть через шприц. Но я не понимаю, зачем это нужно было делать, ведь наличие или отсутствие алкоголя в крови мальчика никак не влияет на исход дела и тяжесть наказания для водителя", — заявил нарколог.

Следственный комитет России подтвердил, что кровь с содержанием алкоголя принадлежала шестилетнему мальчику, погибшему в ДТП в подмосковной Балашихе.

Напомним, 23 апреля в подмосковной Балашихе женщина за рулем автомобиля сбила шестилетнего мальчика, после чего он скончался. Судя по результатам экспертизы, ребенок выпил бутылку водки.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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