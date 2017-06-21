Врач-нарколог Олег Стеценко прокомментировал информацию, что кровь с содержанием алкоголя принадлежала шестилетнему мальчику, погибшему в ДТП в подмосковной Балашихе, пишет "Газета.Ru".
По словам медика, версия родителей, что алкоголь мог попасть в печень погибшего ребенка напрямую, вследствие укола судмедэкспертов, теоретически возможна.
"Я скорее склоняюсь к версии разгильдяйства: перепутали пробы, не помыли пробирку или прибор. Но если отстранить эти версии, то да, спирт могли вколоть через шприц. Но я не понимаю, зачем это нужно было делать, ведь наличие или отсутствие алкоголя в крови мальчика никак не влияет на исход дела и тяжесть наказания для водителя", — заявил нарколог.
Следственный комитет России подтвердил, что кровь с содержанием алкоголя принадлежала шестилетнему мальчику, погибшему в ДТП в подмосковной Балашихе.
Напомним, 23 апреля в подмосковной Балашихе женщина за рулем автомобиля сбила шестилетнего мальчика, после чего он скончался. Судя по результатам экспертизы, ребенок выпил бутылку водки.
Комментарии