Астраханка с редчайшим заболеванием крови оказалась слишком "дорогой" для местного минздрава. Пресс-секретарь областного министерства Анна Любезнова раскритиковала крик о помощи умирающей женщины, сообщает паблик MASH.
"А тратить такие деньги на одного человека..." - написала Любезнова.
28-летняя женщина болеет редчайшим заболеванием крови. Минздрав обещал выделять ей по 2,5 млн рублей в месяц на дорогие лекарства, главная особенность которых в том, что после их применения ни одно другое лекарство уже не поможет. Это лекарство закупали женщине с декабря по март.
В итоге ведомство убедило женщину, что у нее хватит денег на лекарства. Теперь у больной женщины выход один — умереть.
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