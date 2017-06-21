Суд Кишинева приговорил к 7,5 годам лишения свободы мэра молдавского города Оргеева бизнесмена Илана Шора, который известен как муж певицы Жасмин, сообщает LIFE.
Его обвиняли в том, что в 2014 году он мошенническим путем похитил из средств местного банка Bаncа de Economii около 5 млрд леев (порядка $700 млн по нынешнему курсу). Деньги были "отмыты" через десятки офшорных фирм и выданы компаниям Шора как кредиты. А в качестве гарантий возврата средств были представлены фиктивные контракты с банками из России.
В мае 2015 года Илан Шор был задержан по делу о мошенничестве.
Певица Жасмин вышла замуж за бизнесмена Шора в 2001 году. Ему был запрещен въезд на территорию России. По некоторым данным, причиной для запрета послужили финансовые операции в молдавских и российских банках, после которых пропало более 100 миллионов долларов.
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