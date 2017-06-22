Полицией задержан испанский режиссер Фернандо Гонзалез Молина, в России известный как постановщик фильма "Три метра над уровнем неба", во время съемок документального фильма в Нижнем Новгороде, пишет "Znak".
Картина посвящена паре геев. "Утром уже сняли эпизод, а вечером планировалось продолжение и творческий вечер в одном из нижегородских хостелов. К сожалению, мероприятия, запланированные на вечер, находятся под угрозой срыва из-за задержания Фернандо и его группы", — рассказал соорганизатор съемок Евгений Шорыгин.
Отмечается, что в Нижнем Новгороде была задержана съемочная группа испанского телеканала Prisa, среди которых был и Молина. Журналисты приехали в город для съемок пары геев из ЗАТО Саров. При этом попутно снимались режимные объекты: метрополитен, тоннели и паромная переправа. При проверке документов выяснилось, что аккредитации у сотрудников СМИ нет и работать они не могут.
Группа была задержана сотрудниками МВД и доставлена в ближайший отдел миграционной службы. Теперь им грозит выдворение.
Фернандо Гонзалез Молина прославился такими работами, как "Три метра над уровнем моря" и "Ковчег 2011".
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