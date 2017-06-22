День памяти и скорби отмечают в России 22 июня

22 июня 1941 года — одна из самых скорбных дат в истории России. Это День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны.
Этот день напоминает россиянам и не только о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.
Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей.
Советский народ внес решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского господства и в разгром гитлеровских войск.
Во многих странах в этот день приспускают государственные флаги и вспоминают эту войну и погибших в ней. В этот день проходят различные памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам.
Комментарии