Фото: fm.cnbc.com
Боевики "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России) взорвали историческую соборную мечеть "Ан-Нури, которая находится в городе Мосуле (Ирак). Именно в ней главарь группировки Абу Бакр аль-Багдади в 2014 году объявил о создании "халифата", пишет ТАСС.
Иракское командование опубликовало снимки, на которых видно, что сооружение начала XII века полностью уничтожено. Вместе с ним боевики взорвали "Горбатый" минарет IX века.
Уточняется, что террористы заминировали и подорвали комплекс после того, как антитеррористические подразделения иракской армии подошли на расстояние 50 метров от мечети. Командующий операцией по выдворению ИГ из Мосула генерал Абдель Амир Йаралла заявил, что произошедшее является еще одним "историческим преступлением".
По словам официального представителя командования бригадного генерала Яхъя Расула, боевики своими действиями дали понять, что "полностью утратили моральный дух, взорвав место, где их лидер провозгласил халифат". Он полагает, что вскоре правительственные силы возьмут контроль над Старым городом в Мосуле.
Отмечается, что военная операция по возвращению контроля над иракским Мосулом началась в октябре 2016 года. 18 июня началась ее завершающая стадия в западной части города. В наступлении на позиции ИГ принимают участие армейский спецназ и федеральная полиция. В подконтрольных боевикам кварталах города остается около 100 тысяч гражданских лиц.
Комментарии
На первом канале сказали, что возможно действия международной коалиции. Как обычно не настаивали, предполагали, взвешивали, не настаивали, но и не опровергали.... Как бэ зародили сомнения, а почему бы нет... Ну как обычно....
Да красноармейцы сто лет тому назад и не такое вытворяли.
В Мосуле мячети штоль взрывали,не?