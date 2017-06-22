Фото: osoko.ru
В Барнауле утром в четверг, 22 июня, на дорогах образовались пробки в три балла. Об этом свидетельствуют данные специального сервиса "Яндекса".
Так, заторы наблюдаются на пересечениях Павловского тракта с улицами Просторной и Попова, на участке шоссе Ленточный Бор, на отрезке улицы Челюскинцев, проспекта Красноармейского и бульвара 9 Января. Кроме этого, небольшие пробки образовались на проспекте Строителей: перед пересечением с Красноармейским и в районе площади Октября.
На самых загруженных участках автомобили двигаются со скоростью 5-10 километров в час.
На карте отмечено, что на пересечении улицы Молодежной и Красноармейского проспекта ведутся ремонтные работы. Напомним, что там осуществляется замена трамвайных путей.
Комментарии
3 балла? Да это практически полное отсутствие пробок... так, заторы.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная Война.
Амик, А однобальные пробки бывают?
22 июня нападение фашистов на СССР удивительным образом совпало с праздником "Равноденствия" у славян.
22.06.2017 08:54
Кока-кольщик
когда мозгами похвастать не можешь- хвастаешь голым торсом?