Фото: vk.com/incident_nsk
Эвакуатор столкнулся с припаркованной "Газелью" на Бугринском мосту в Новосибирске. Пассажирка эвакуатора получила тяжелые травмы, сообщает портал "НГС.Новости" со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
ДТП произошло около 20:20 в среду, 21 июня. Грузовая "Газель" остановилась на краю дороги, в это время в нее правым боком врезался эвакуатор Hyundai. По словам водителя эвакуатора, он не заметил стоявший грузовик из-за сильно светившего солнца, отметили в ведомстве.
В аварии серьезно пострадала девушка, сидевшая на пассажирском сиденье в эвакуаторе. Ее госпитализировали с тяжелыми травмами, уточнили в полиции. Уточняется, что незначительные травмы также получили водители обоих транспортных средств.
В группе "Инцидент Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте" сказано, что у девушки два перелома в тазобедренном суставе, а также раздроблена стопа.
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