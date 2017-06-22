Фото: vk.com/barneos22
Трамвай сошел с рельсов утром в четверг, 22 июня, в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
"Антона Петрова — Северо-Западная, трамвай съехал с рельсов. Двигался в сторону проспекта Ленина", — отмечает автор заметки.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Комментарии
качество ремонта путей на этом перекрестке изумляет: сколько раз уже там трамвай спрыгивал? сколько раз ремонтировали? когда-нибудь таки найдут путейцев с нормальным местом произрастания рук? может имеет смысл на ЖД поискать??
ВП, а Вы зарплату узнайте у путейцев в депо! Железнодорожники в 3 раза больше получают. Вот и качество другое.
А какая разница какая зарплата? Работу работать надо.
однажды на этом перекрестку трамвай уже заезжал в дом, снегоуборщик, если быть точнее...
22.06.2017 10:05
- гость -
А какая разница какая зарплата? Работу работать надо.
Бесплатно работаешь?
сошел с рельс
22.06.2017 09:23
- гость -
то есть если зарплата маленькая (а туда никто насильно никого не тянет, кстати), то и свою работу делать не надо?
может им еще и рельсы минировать начать?
22.06.2017 10:36
- гость -
Путейщик что-ли? Или эффективный менеджер? Эксперт диванный.
22.06.2017 10:36
- гость -
если зарплата маленькая, то работают на такой работе люди которым абсолютно наплевать и на зарплату и на себя и на результаты своего труда. Наймите бомжей построить вам забор или сарай и рассказывайте им что они вам должны и как и посмотрите что они вам настроят.
22.06.2017 10:44
- гость -
а ты сопливый нытик
22.06.2017 10:47
- гость -
А зачем вы на такую зарплату устраиваитесь? Вы же, по вашему же мнению, стоите гораздо дороже) Идите в банкиры или в академики.
Что? Не умеете быть банкирами и не хватает знаний для академиков? Умеете только ручёнками выполнять физические движения? А чё тогда на з/п жалуемсси?
22.06.2017 11:10
- гость -
это не ко мне вопрос а к путейщикам трамвайным, я на нормальной работе работаю с устраивающей меня зп. Вот им и расскажите про кривые рученки и про то чего они стоят, если от лопаты увернуться успеете.
Да там работают деды - пенсионеры, да алкаши которых никуда больше не берут. И какое качество работ вы на выходе ожидаете?