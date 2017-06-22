Фото: vk.com/barneos22
Трамвай сошел с рельсов утром в четверг, 22 июня, в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
"Антона Петрова — Северо-Западная, трамвай съехал с рельсов. Двигался в сторону проспекта Ленина", — отмечает автор заметки.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Комментарии
качество ремонта путей на этом перекрестке изумляет: сколько раз уже там трамвай спрыгивал? сколько раз ремонтировали? когда-нибудь таки найдут путейцев с нормальным местом произрастания рук? может имеет смысл на ЖД поискать??
ВП, а Вы зарплату узнайте у путейцев в депо! Железнодорожники в 3 раза больше получают. Вот и качество другое.