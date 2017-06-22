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Трамвай сошел с рельсов в Барнауле утром 22 июня. Фото

, ИА "Амител"
Инцидент произошел на пересечении улиц Северо-Западная и Антона Петрова

Фото: vk.com/barneos22

Трамвай сошел с рельсов утром в четверг, 22 июня, в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

"Антона Петрова — Северо-Западная, трамвай съехал с рельсов. Двигался в сторону проспекта Ленина", — отмечает автор заметки.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

22.06.2017 09:20
ВП

качество ремонта путей на этом перекрестке изумляет: сколько раз уже там трамвай спрыгивал? сколько раз ремонтировали? когда-нибудь таки найдут путейцев с нормальным местом произрастания рук? может имеет смысл на ЖД поискать??

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22.06.2017 09:23
- гость -

ВП, а Вы зарплату узнайте у путейцев в депо! Железнодорожники в 3 раза больше получают. Вот и качество другое.

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