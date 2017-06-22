Фото: commentarymagazine.com
Минобороны Соединенных Штатов в 2007 году израсходовало 94 миллиона долларов на закупку для полиции Афганистана камуфляжа, который предназначен для действий в лесу, хотя растительностью в данной стране покрыто лишь 2% территории. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на американский журнал Newsweek.
Издание изложило новый доклад аппарата генерального инспектора правительства Штатов по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко. В докладе говорится, что Пентагон на указанную выше сумму купил у компании HyperStealth более 1,3 миллиона комплектов камуфляжной формы и дополнительно свыше 88 тысяч пар штанов.
Подчеркивается, что США при выборе камуфляжа просто доверились вкусу Абдула Рахима Вардака, занимавшего тогда должность главы Минобороны Афганистана, а не изучали особенности афганского ландшафта. "В 2007 году отвечающие за это сотрудники Минобороны заявили, что просмотрели веб-сайт компании HyperStealth, а афганскому министру обороны понравилось то, что он увидел там", — пишет издание, отметив, что Вардаку понравилась расцветка под лесную местность и городской ландшафт.
Авторы доклада отмечают, что HyperStealth продает форму с индивидуальной расцветкой, которая запатентована и стоит дороже стандартной. Из-за такой необоснованной разборчивости общие расходы американского правительства увеличились на 40-43%. С 2008 года подобные закупки обошлись бюджету Штатов и налогоплательщикам на $26-28 млн дороже, отметил аппарат генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане.
Комментарии
Следили бы лучше за нашими министрами. Что нам США?
Наш гламурный сердюков тоже Юдашкину загнал за форму как оказалось сексуальных меньшинств ( это я толерантно выражаюсь). Так сколько там было ?