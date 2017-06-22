Фото: gdevbarnaule.ru, Александра Черданцева/Amic.ru
Схема движения трех троллейбусных маршрутов изменится в Барнауле с 23 июня в связи с ремонтными работами на мосту через реку Пивоварку на улице Матросова.
Соответствующие объявления появились в самих троллейбусах.
"Уважаемые пассажиры, в связи с ремонтом моста через р. Пивоварку по ул. Матросова с 10:00 23 июня 2017 года изменится трасса движения троллейбусных маршрутов следующим образом:
- Троллейбусный маршрут №1 "Стадион — Шинный завод"
- Троллейбусный маршрут №6 "Солнечная Поляна — пл. Победы" пройдет по ул. Юрина — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Ленина — пр. Строителей.
- Троллейбусный маршрут №7 "ул. Взлетная — пл. Баварина" пройдет по ул. Балтийская — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Ленина", — говорится в сообщении.
Комментарии
где Пивоварка Ленинский пересекает, ежели №1 только до Шинного от Энтузиков ходить будет?
где Пивоварка Ленинский пересекает, ежели №1 только до Шинного от Энтузиков ходить будет?
а ето из-за изменения более денежного маршрута №7 )
сделали чтобы те кто на 1 ездили теперь с пересадкой ехали в центр
пора все троллейбусные и трамвайные маршруты отменить совсем. Они создавались, когда работали заводы и основные спальные районы были в других местах. Сейчас эти маршруты нецелесообразны. Поэтому электротранспорт в Барнауле убыточен.
Электротранспорт должен быть новым технологически и его маршруты должны быть совсем другими.
А 3 4 и 5 маршрут по какой схеме ходить будут?
Главный вопрос, как долго будет перекрыто движение? Наверняка есть утвержденные планы работ.