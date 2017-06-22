Четверг, 22 Июнь, 11:08

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы выбирали себе профессию?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60
€ 66,8
Brent
$ 51,5
29°
Обь
310см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 15 летие FM-ПродакшнДорожный ремонт – 2017 Купальный сезон-2017
Новости

Троллейбусы в Барнауле меняют маршруты из-за ремонта моста

, ИА "Амител", Александр Шелягин
С 23 июня начинаются работы на переправе через реку Пивоварку

Фото: gdevbarnaule.ru, Александра Черданцева/Amic.ru

Схема движения трех троллейбусных маршрутов изменится в Барнауле с 23 июня в связи с ремонтными работами на мосту через реку Пивоварку на улице Матросова.

Соответствующие объявления появились в самих троллейбусах.

"Уважаемые пассажиры, в связи с ремонтом моста через р. Пивоварку по ул. Матросова с 10:00 23 июня 2017 года изменится трасса движения троллейбусных маршрутов следующим образом:

  • Троллейбусный маршрут №1 "Стадион — Шинный завод"
  • Троллейбусный маршрут №6 "Солнечная Поляна — пл. Победы" пройдет по ул. Юрина — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Ленина — пр. Строителей.
  • Троллейбусный маршрут №7 "ул. Взлетная — пл. Баварина" пройдет по ул. Балтийская — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Ленина", — говорится в сообщении.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

22.06.2017 09:57
Filin

где Пивоварка Ленинский пересекает, ежели №1 только до Шинного от Энтузиков ходить будет?

0  0
22.06.2017 10:05
- гость -

где Пивоварка Ленинский пересекает, ежели №1 только до Шинного от Энтузиков ходить будет?

а ето из-за изменения более денежного маршрута №7 )

0  0
22.06.2017 10:49
1212

сделали чтобы те кто на 1 ездили теперь с пересадкой ехали в центр

0  0
22.06.2017 10:50
Давно

пора все троллейбусные и трамвайные маршруты отменить совсем. Они создавались, когда работали заводы и основные спальные районы были в других местах. Сейчас эти маршруты нецелесообразны. Поэтому электротранспорт в Барнауле убыточен.
Электротранспорт должен быть новым технологически и его маршруты должны быть совсем другими.

0  0
22.06.2017 11:05
- гость -

А 3 4 и 5 маршрут по какой схеме ходить будут?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
11:04
Учиться любви к Родине: Дугин обратился к горожанам в День памяти и скорби 0
11:00
Система видеонаблюдения от "Ростелекома" становится все популярнее 0
10:50
Грабители напали на главу делегации "Рособоронэкспорта" в Париже 0
10:33
Требуйте себе дорогу: "война" в барнаульском поселке продолжается. Фото 18
10:21
Глава австрийского МИД выступил за закрытие детских садов для мусульман 6
10:17
День рождения Барнаула отпразднуют без алкоголя и посвятят юбилею края 7
10:07
Недождун: как алтайские партии работают с соцсетями 2
09:54
Внедорожник протаранил трех пешеходов в Улан-Удэ, есть жертвы 0
09:37
Троллейбусы в Барнауле меняют маршруты из-за ремонта моста 5
09:24
Пентагон потратил $94 млн на неподходящую форму для солдат в Афганистане 2
09:12
Трамвай сошел с рельсов в Барнауле утром 22 июня. Фото 9
09:01
Подробности взрыва газа в барнаульском доме сообщили в МЧС 1
09:00
Подробно поясняем, как оформить заказ в интернет-магазине "Быстромаркет" 2
08:59
Эвакуатор врезался в "Газель" на мосту в Новосибирске из-за солнца 1
08:41
Утро 22 июня началось в Барнауле с трехбалльных пробок 3
08:23
Боевики ИГ взорвали главную мечеть Мосула 2
07:44
Кто имеет льготы на поступление в вуз. Инфографика 4
07:26
Барнаульский аналог Арбата откроют на День города забегом в валенках 12
07:03
Коттедж на огромном участке продают в Барнауле за 11,1 млн рублей. Фото 14
06:45
Новые "Трансформеры" за 260 миллионов и другие премьеры недели 1
06:24
Жару, грозы и град обещают в Алтайском крае 22 июня 1
06:01
Промышленность на Алтае растет в 4,3 раза быстрее, чем в целом по России 27
05:01
День памяти и скорби отмечают в России 22 июня 3
04:01
Испанского режиссера задержали в России за съемку геев из закрытого города 5
03:01
Полицейского наказали за оскорбление чувств зигующих подростков 2
02:01
Главе штаба Навального вручили повестку в прямом эфире 3
01:01
Путин: дети не должны мыть полы в школах 10
00:32
Сборная России проиграла команде Португалии в матче Кубка конфедераций 0
23:51
Порошенко на встрече с Трампом "треснул" себя по руке 27 раз 3
23:34
Бабушка выжившего на Ладоге мальчика рассказала подробности произошедшего 5
23:20
Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 годам за аферу на 700 млн долларов 1
22:53
Пресс-секретаря астраханского минздрава возмутил крик о помощи умирающей 2
22:33
Законопроект о курортном сборе в Госдуме назвали безграмотным 2
22:01
Газовый баллон взорвался в частном доме в Барнауле 0
21:51
Нарколог: алкоголь "пьяному" мальчику могли ввести в печень напрямую 4
21:35
СК начал проверку после нападения главы рыбзавода в Карелии на журналистов 0
21:24
СК подтвердил наличие алкоголя в крови "пьяного" мальчика 16
20:59
Опубликовано видео с истребителем НАТО у самолета Шойгу 1
20:26
Поклонская: посмотревших "Матильду" прихожан отлучили от причастия 17
20:03
Супруга королевы Елизаветы II госпитализировали в больницу из-за инфекции 0
19:51
Тулеев не намерен расставаться с полномочиями губернатора Кузбасса 4
19:35
Повторение урагана в Барнауле и снег в Мурманске: обзор соцсетей 0
19:24
Работу японского завода Honda остановили на день из-за кибератаки 0
19:08
Коротко о главном: Барнаул под ударами бури и миллионы на туркластер
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 июня
18:46
Шестая Международная электронная неделя на Алтае пройдет 26-29 июня 0
18:32
Опрос: россияне назвали комедию любимым киножанром 0
18:18
Двух девочек покрестили в водах Барнаулки. Фото 1
18:04
Госдума разрешила ФСО засекречивать данные об имуществе чиновников 6
17:49
Девочка с "огромным чемоданом" пыталась одна уехать из Сочи в Калининград 0
17:32
Натовский истребитель пытался приблизиться к самолету Сергея Шойгу 6

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.