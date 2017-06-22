28 июня состоится очередной предпоказ кинопремьеры от радиостанции Европа Плюс Барнаул и сети кинотеатров "Киномир".
Поклонники популярного мультфильма "Гадкий Я" смогут увидеть его продолжение — "Гадкий Я 3". В третьей части анимационной франшизы можно узнать о заклятом враге главного героя по имени Бальтазар Братт. Многодетному суперагенту Грю, его подружке, братцу и армии миньонов предстоит остановить злодейские замыслы Бальтазара. Грю и его брата озвучил комик Стив Карелл.
Первыми зрителями мультфильма "Гадкий Я 3" станут слушатели Европы Плюс. Барнаульцы имеют возможность получить билет на предпремьерный показ мультфильма. Розыгрыш билетов проводится ежедневно в рамках рубрики "Кинокайф" на Европе Плюс 104,9 FM. Перед сеансом гостей ждут развлечения, конкурсы и подарки от Европы Плюс и сети "Киномир".
Также билеты можно будет выиграть в официальных сообществах "ВКонтакте" и Instagram сети кинотеатров "Киномир".
Предпоказ пройдет в кинотеатре "Огни".
Адрес: ул. Антона Петрова, 219 Б, 2 этаж.
Начало: 18.30
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