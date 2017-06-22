Фото: УГИБДД по РБ
Серьезное ДТП с участием Land Rover Discovery и трех пешеходов произошло вечером в среду, 21 июня. Об этом сообщает УГИБДД по Республике Бурятия.
Уточняется, что внедорожник сбил пешеходов — 49-летнюю женщину, 27-летнюю девушку и семилетнюю девочку — в 23:10 на улице Автотранспортной. От полученных травм 49-летняя женщина скончалась на месте ЧП.
Ребенка госпитализировали в больницу с переломом обеих костей голени. Сбитая девушка также получила травмы, однако медики отпустили ее домой, оказав необходимую помощь.
Предполагается, что водитель внедорожника был пьян. Мужчина отказался проходить медосвидетельствование. Подчеркивается, что также у водителя в данный момент нет прав управления автомобилем.
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