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Барнаульские власти определились с концепцией празднования Дня города, который в этом году пройдет 16 сентября и будет объединен с празднованием 80-летия Алтайского края. Эту дату сдвинули на середину месяца из-за Единого дня голосования (10 сентября).

Как рассказали в среду, 21 июня, барнаульские чиновники на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению Дня города, праздник будет посвящен 287-летию Барнаула и 80-летию Алтайского края. Лозунгом праздника станет следующая фраза: "Край родной, навек любимый", "Барнаул — столица Алтайского края!".

Как рассказал председатель комитета по культуре администрации краевой столицы Валерий Паршков, в этом году торжественные мероприятия пройдут в привычном формате. Уже сегодня организаторам поступает огромное количество заявок с предложением сделать свою площадку. Однако ключевыми площадками станут Город мастеров, фестиваль национальных культур, фестиваль СМИ, выставка ретроавтомобилей, а также в центре города будут работать спортивные площадки.

Специально ко Дню города власти откроют после капитального ремонта несколько важных объектов. В частности, концертные залы ДК поселка Южный и Русского камерного оркестра. Пожалуй, самым ярким событием станет открытие обновленной пешеходной улицы Мало-Тобольской, которая станет барнаульским аналогом Арбата. Там 16 сентября установят сцену, где выступят музыканты, артисты.

Одним из главных событий станет проведение III Сибирского фестиваля духовых оркестров, в котором примут участие оркестры из Новосибирска, Новокузнецка, Бийска, три барнаульских оркестра, а также из городов Кызыл и Усть-Каменогорск.

Основные праздничные мероприятия начнутся в 11.00 на площади Советов, где пройдет парад с выступлением конных групп. Дальше по расписанию барнаульцев ждет традиционный фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем". В 14.00 на площади Сахарова состоится театрализованное представление "Люблю тебя, мой Барнаул".

Кроме того, в 16.00 состоится молодежная праздничная программа "Барнаул – столица мира". В ее рамках пройдет финал конкурса красоты "Мисс Барнаул". Ключевым же станет вечерний концерт с участием духовых оркестров из Новосибирска, Бийска и Барнаула. Заключительным аккордом станет большой праздничный фейерверк под музыкальное произведение об Алтайском крае.

По словам Валерия Паршкова, в ближайшее время вариант барнаульской программы будет согласован с краевыми властями. В любом случае главной темой праздника будет роль Барнаула в истории Алтайского края. Что касается больших звезд, которые могут выступить на вечернем концерте 16 сентября, то никаких фамилий и имен на оргкомитете названо не было.

Также было официально подтверждено, что День Барнаула в этом году традиционно сделают безалкогольным. В течение всего дня в магазинах города будет запрещено продавать алкоголь.