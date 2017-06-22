Четверг, 22 Июнь, 11:08

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы выбирали себе профессию?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60
€ 66,8
Brent
$ 51,5
29°
Обь
310см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 15 летие FM-ПродакшнДорожный ремонт – 2017 Купальный сезон-2017
Новости

День рождения Барнаула отпразднуют без алкоголя и посвятят юбилею края

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В администрации Барнаула рассказали, как пройдет День города

Фото: Amic.ru

Барнаульские власти определились с концепцией празднования Дня города, который в этом году пройдет 16 сентября и будет объединен с празднованием 80-летия Алтайского края. Эту дату сдвинули на середину месяца из-за Единого дня голосования (10 сентября).

Как рассказали в среду, 21 июня, барнаульские чиновники на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению Дня города, праздник будет посвящен 287-летию Барнаула и 80-летию Алтайского края. Лозунгом праздника станет следующая фраза: "Край родной, навек любимый", "Барнаул — столица Алтайского края!".

Как рассказал председатель комитета по культуре администрации краевой столицы Валерий Паршков, в этом году торжественные мероприятия пройдут в привычном формате. Уже сегодня организаторам поступает огромное количество заявок с предложением сделать свою площадку. Однако ключевыми площадками станут Город мастеров, фестиваль национальных культур, фестиваль СМИ, выставка ретроавтомобилей, а также в центре города будут работать спортивные площадки.

Специально ко Дню города власти откроют после капитального ремонта несколько важных объектов. В частности, концертные залы ДК поселка Южный и Русского камерного оркестра. Пожалуй, самым ярким событием станет открытие обновленной пешеходной улицы Мало-Тобольской, которая станет барнаульским аналогом Арбата. Там 16 сентября установят сцену, где выступят музыканты, артисты.

Одним из главных событий станет проведение III Сибирского фестиваля духовых оркестров, в котором примут участие оркестры из Новосибирска, Новокузнецка, Бийска, три барнаульских оркестра, а также из городов Кызыл и Усть-Каменогорск.

Основные праздничные мероприятия начнутся в 11.00 на площади Советов, где пройдет парад с выступлением конных групп. Дальше по расписанию барнаульцев ждет традиционный фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем". В 14.00 на площади Сахарова состоится театрализованное представление "Люблю тебя, мой Барнаул".

Кроме того, в 16.00 состоится молодежная праздничная программа "Барнаул – столица мира". В ее рамках пройдет финал конкурса красоты "Мисс Барнаул". Ключевым же станет вечерний концерт с участием духовых оркестров из Новосибирска, Бийска и Барнаула. Заключительным аккордом станет большой праздничный фейерверк под музыкальное произведение об Алтайском крае.

По словам Валерия Паршкова, в ближайшее время вариант барнаульской программы будет согласован с краевыми властями. В любом случае главной темой праздника будет роль Барнаула в истории Алтайского края. Что касается больших звезд, которые могут выступить на вечернем концерте 16 сентября, то никаких фамилий и имен на оргкомитете названо не было.

Также было официально подтверждено, что День Барнаула в этом году традиционно сделают безалкогольным. В течение всего дня в магазинах города будет запрещено продавать алкоголь.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

22.06.2017 10:29
- гость -

Идеальное фото, чтобы пожабить. На табличке можно все что угодно написать.

0  0
22.06.2017 10:35
- гость -

Эту дату сдвинули на середину месяца из-за Единого дня голосования (10 сентября).

ага, а на 27 августа сдвинуть было нИзя...

0  0
22.06.2017 10:37
- гость -

Каждый год одно и то же. Ходит же туда кто-то.

0  0
22.06.2017 10:41
- гость -

т.е. мне, как жителю, власти не доверяют. ну да, холоп сам не может знать как ему себя вести, барину видней.

0  0
22.06.2017 10:55
- гость -

10:37 каждый год одно и тоже.
--------------------
Что опять кадышева?

0  0
22.06.2017 10:59
- гость -

Алкоголь противопоказан лицам с психическими отклонениями

0  0
22.06.2017 11:06
- гость -

Путин объявил приоритет патриотизма над знаниями.

Президент РФ Владимир Путин в преддверии Всероссийского дня выпускника в Кремле встретился с классными руководителями российских школ, чьи ученики показали высокие результаты в ходе итоговой аттестации. Во время общения с педагогами глава государства подчеркнул, что получение знаний вторично по сравнению с воспитанием в детях патриотизма.

"Получить знания - это непросто, современные особенно, широкие знания, но это все-таки вторичное по сравнению с воспитанием человека, с тем чтобы он должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, и к семье, и к Родине. Это абсолютно фундаментальные вещи", - отметил Путин.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
11:04
Учиться любви к Родине: Дугин обратился к горожанам в День памяти и скорби 0
11:00
Система видеонаблюдения от "Ростелекома" становится все популярнее 0
10:50
Грабители напали на главу делегации "Рособоронэкспорта" в Париже 0
10:33
Требуйте себе дорогу: "война" в барнаульском поселке продолжается. Фото 18
10:21
Глава австрийского МИД выступил за закрытие детских садов для мусульман 6
10:17
День рождения Барнаула отпразднуют без алкоголя и посвятят юбилею края 7
10:07
Недождун: как алтайские партии работают с соцсетями 2
09:54
Внедорожник протаранил трех пешеходов в Улан-Удэ, есть жертвы 0
09:37
Троллейбусы в Барнауле меняют маршруты из-за ремонта моста 5
09:24
Пентагон потратил $94 млн на неподходящую форму для солдат в Афганистане 2
09:12
Трамвай сошел с рельсов в Барнауле утром 22 июня. Фото 9
09:01
Подробности взрыва газа в барнаульском доме сообщили в МЧС 1
09:00
Подробно поясняем, как оформить заказ в интернет-магазине "Быстромаркет" 2
08:59
Эвакуатор врезался в "Газель" на мосту в Новосибирске из-за солнца 1
08:41
Утро 22 июня началось в Барнауле с трехбалльных пробок 3
08:23
Боевики ИГ взорвали главную мечеть Мосула 2
07:44
Кто имеет льготы на поступление в вуз. Инфографика 4
07:26
Барнаульский аналог Арбата откроют на День города забегом в валенках 12
07:03
Коттедж на огромном участке продают в Барнауле за 11,1 млн рублей. Фото 14
06:45
Новые "Трансформеры" за 260 миллионов и другие премьеры недели 1
06:24
Жару, грозы и град обещают в Алтайском крае 22 июня 1
06:01
Промышленность на Алтае растет в 4,3 раза быстрее, чем в целом по России 27
05:01
День памяти и скорби отмечают в России 22 июня 3
04:01
Испанского режиссера задержали в России за съемку геев из закрытого города 5
03:01
Полицейского наказали за оскорбление чувств зигующих подростков 2
02:01
Главе штаба Навального вручили повестку в прямом эфире 3
01:01
Путин: дети не должны мыть полы в школах 10
00:32
Сборная России проиграла команде Португалии в матче Кубка конфедераций 0
23:51
Порошенко на встрече с Трампом "треснул" себя по руке 27 раз 3
23:34
Бабушка выжившего на Ладоге мальчика рассказала подробности произошедшего 5
23:20
Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 годам за аферу на 700 млн долларов 1
22:53
Пресс-секретаря астраханского минздрава возмутил крик о помощи умирающей 2
22:33
Законопроект о курортном сборе в Госдуме назвали безграмотным 2
22:01
Газовый баллон взорвался в частном доме в Барнауле 0
21:51
Нарколог: алкоголь "пьяному" мальчику могли ввести в печень напрямую 4
21:35
СК начал проверку после нападения главы рыбзавода в Карелии на журналистов 0
21:24
СК подтвердил наличие алкоголя в крови "пьяного" мальчика 16
20:59
Опубликовано видео с истребителем НАТО у самолета Шойгу 1
20:26
Поклонская: посмотревших "Матильду" прихожан отлучили от причастия 17
20:03
Супруга королевы Елизаветы II госпитализировали в больницу из-за инфекции 0
19:51
Тулеев не намерен расставаться с полномочиями губернатора Кузбасса 4
19:35
Повторение урагана в Барнауле и снег в Мурманске: обзор соцсетей 0
19:24
Работу японского завода Honda остановили на день из-за кибератаки 0
19:08
Коротко о главном: Барнаул под ударами бури и миллионы на туркластер
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 июня
18:46
Шестая Международная электронная неделя на Алтае пройдет 26-29 июня 0
18:32
Опрос: россияне назвали комедию любимым киножанром 0
18:18
Двух девочек покрестили в водах Барнаулки. Фото 1
18:04
Госдума разрешила ФСО засекречивать данные об имуществе чиновников 6
17:49
Девочка с "огромным чемоданом" пыталась одна уехать из Сочи в Калининград 0
17:32
Натовский истребитель пытался приблизиться к самолету Сергея Шойгу 6

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.