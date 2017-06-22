Фото: forums.drom.ru
Конфликт в барнаульском поселке Солнечная Поляна, возникший из-за насыщенного автомобильного трафика, так и не идет на спад. На единственной дороге здесь вновь возникла новая баррикада, на сей раз из бетона.
"Жасминная не сдается! Бетонные блоки на этот раз пошли в ход!" - сообщает один из горожан на форуме сайта Drom.ru.
Новая преграда появилась здесь еще на прошлой неделе. По последним данным, сейчас проезд по улице восстановлен.
Тем не менее в ходе очередного витка "гражданской войны" автомобилистам-транзитникам было оставлено послание от местных жителей: "Водители, требуйте дорогу по Солнечной Поляне".
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Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, конфликт в поселке Солнечная Поляна возник в связи с тем, что здесь в последние месяцы в разы возрос автомобильный трафик. Местные жители этим крайне недовольны. Транзитники же законно возмущаются тем, почему не могут проехать по дорогам общего пользования.
Ситуацию, как представляется, может исправить завершение строительства одноименной улицы Солнечная Поляна, которая соединит улицы Энтузиастов и Павловский тракт. С появлением этой дороги, вероятно, водители перестанут массово ехать через узкие улицы поселка, не оборудованные тротуарами и не предназначенные для большого количества транспорта.
Комментарии
местные жители - неадекваты
Ну а если и с другой стороны улицы тоже положить бетонные блоки, чтобы не только заехать туда было нельзя, но и выехать.
того, кто это сделал и посадить.
Бетонные блоки с обеих сторон - хорошо, но также незаконно, как и с одной стороны.
Неадекватов там, конечно, всего пара человек, которые баламутят многих.
городским властям дорогу расширить до 4 полос, чтобы пробок не было и трафик мог быть больше.
Когда у меня по двору всякие газели и прочие шустрики начинают пробку объезжать хочется сделать то же самое.
Я бы на месте администрации снял уже там весь асфальт, весь щебень и весь песок под предлогом плохого состояния дороги и "проводится ее ремонт", только проводить лет 10, чтобы это шваль местная ездила по говну, как и положено, а мы будем подсыпать саморезов туда...
- гость -
Ну а если и с другой стороны улицы тоже положить бетонные блоки, чтобы не только заехать туда было нельзя, но и выехать.
Полностью согласен! готов даже помочь это сделать!
Нужно этих неадекватов закрывать, а то еще по городу блоки раскидают!
22.06.2017 10:47
Предлагаю
городским властям дорогу расширить до 4 полос, чтобы пробок не было и трафик мог быть больше.
какую дорогу собрались расширять???
почему одни не хотят чтоб у них реликтовые деревья сносили, а из-за этого страдают остальные???
22.06.2017 10:57
гость
Какие реликты там растут?
а власти взяли бы и поставили туда экипаж дпс на месяц для порядка!
Наверное очень трудно найти тех, кто положил эти блоки. Тут надо следователей из Москвы вызывать
Надо рядом со своим домом такие положить. Все равно никто не наказывает.
А когда дорога от Энтузиастов до Павловского будет? Неплохо было бы
Наверное очень трудно найти тех, кто положил эти блоки. Тут надо следователей из Москвы вызывать
Какие следователи? Тут уровень Шерлока Холмса!
ничтожность властей и ментов, на лицо
Вася
Я бы на месте администрации снял уже там весь асфальт, весь щебень и весь песок под предлогом плохого состояния дороги и "проводится ее ремонт", только проводить лет 10, чтобы это шваль местная ездила по говну, как и положено, а мы будем подсыпать саморезов туда...
Вася , твоя проблема в том , что мало знаешь , но слово имеешь. Проезд в данном месте был построен на средства самих жителей.
предлагаю местным властям идею - сделать въезд в город платным
наверное трудно найти того , кто занимался планировкой выездов и планом застройки - вот кого надо на кол садить и раскулачивать!
22.06.2017 11:06
- гость -
Слыш, умник, дорога принадлежит не жильцам, а городу, отвечает за неё город. Так что жильцам остаётся молчать в тряпочку и наблюдать без комментариев, а не показывать свой "крутой" ум XD
22.06.2017 11:07
гость
наверное трудно найти того , кто занимался планировкой выездов и планом застройки
За планировку выездов наказания нет, а за перекрытие проездов наказания серьезное. Только как найти нарушителя, бетонную плиту кто угодно мог притащить.
22.06.2017 11:06
- гость -
вас забором огородить, и заставить платить за выезд из вашего гетто.
"Проезд в данном месте был построен на средства самих жителей."
Вот это вот надоело уже слышать. Как и опровержение этим словам. Болтать многие умеют. А кому верить то? Доказать жители этот факт могут?
И потом, а их кто-то заставлял?
Хорошо, что нам периодически не показывают фото трупов на какой-нибудь улице и не рассказывают, как трудно найти тех, кто их убивает.
Kimi
"Проезд в данном месте был построен на средства самих жителей."
Вот это вот надоело уже слышать. Как и опровержение этим словам. Болтать многие умеют. А кому верить то? Доказать жители этот факт могут?
И потом, а их кто-то заставлял?
Ваша проблема в том , что вы готовы жить в дерьме ,если власть о вас не помнит. Они - нет.
22.06.2017 11:20
гость
Хорошо, что нам периодически не показывают фото трупов на какой-нибудь улице и не рассказывают, как трудно найти тех, кто их убивает
И не предупреждают, не ходите пока по этой улице, тут кто-то убивает, а кто найти невозможно. Поэтому подождите, когда другую дорогу построят
они не думают что по логистике вызова скорой помощи она может рвануть (не дай бог конечное) срочно на поселок а в частности к кому-то на этой "обиженной" улице со стороны павловского тракта, как раз через данный проезд, надеясь на его наличие и опоздать?
только потом окажется поздно и будут от тех же жильцов выплески о медленной скорой из-за которой стало поздно
ps. дай бог мозги "перекрывашкам" до серьезных моментов угомониться
22.06.2017 11:23
- гость -
Этот конфликт мог быть закончен 3 месяца назад, после первого же фото. После первого жестокого наказания. Если бы не поняли, максимум, второго. Но это от уполномоченного органа зависит. В соседнем государстве президент в прошлом году незаконных действий населения испугался и убежал.
22.06.2017 11:29
+1
22.06.2017 11:29
гость
В соседнем государстве президент в прошлом году незаконных действий населения испугался и убежал.
Ни в прошлом, три года назад
22.06.2017 11:34
гость
Ни в прошлом, три года назад
Блин, время летит. Четвертый год пошел
с учетом того, что никого не наказывают, подозреваю что дорога действительно не на городском балансе, а если так, то всем срезающим там путь придется смириться
22.06.2017 11:37
ПлохойХорошийЗлой
с учетом того, что никого не наказывают, подозреваю что дорога действительно не на городском балансе
Не факт. Есть же второй вариант, наказывальщики не работают. От сюда и бардачок
Проще по всей длине дороги, высоких лежачих накатать через каждые 5 метров и тогда трафик желающих там проехать раза в два сократится.
Родители живут на ул. Сосновой. Дорогу тоже делали за свой счет жильцы. Так по логике тогда выходит, им тоже надо ее перекрыть ибо нечего посторонним там ездить? А к страсиному ранчо куча машин едет и автобусов....
Сам живу в поселке. Все узкие улицы внутри поселка сделаны на деньги жителей. На баланс города взяли лишь ул. А.Петрова. Теперь её хотя бы латают, хотя о тротуаре так и не подумали. С моего участка 10 лет назад взяли 15 тысяч за асфальт. Исконная причина всех споров, отсутствие у администрации города планирования инфраструктуры таких поселков, вот пусть теперь эти споры разрешают в интересах обеих сторон.
22.06.2017 11:23
- гость -
Мы лично не знакомы, вместе не выпивали, кто вам дает право так бесцеремонно объявлять мне в чем моя проблема?!... Вы видели где и как я живу?!
Просто чужого никогда не брал, или вот не перекапывал.
Это ваша проблема в том, что вы считаете живущих в многоквартирных домах челядью, а люди вот живут в котеджах... И невдомек вам что далеко не каждый хочет жить в своем доме. И причина тому вовсе не недостаток денег, а кое что другое.
Я понимаю жителей этих улиц, но они не в праве так вот делать. Это не их собственность, даже если они за свой счет там асфальт положили....
PS кстати недавно там специаально проезжал. Дак там лежачие полицейские напротив каждого участка. Так что гонять там явно уже никто не гоняет.
Если на то пошло - почему бы не поставить шлагбаум (или ворота) на въезде и выезде из/в поселок и всем проживающим ключи раздать, а в продолжение поставить забор с колючей проволокой поставить, ток пустить - пусть как в тюрьме живут...
2 Не житель поселка СП
Вот и первый признак того что все же улицы на балансе города, а не собственность жильцов. Было бы иначе, давно бы наверно так и сделали бы,..
а вот еще предложение. там как-то вывалили строительный мусор в этом месте, чтобы не ездили. на фото видна какая-то куча. так нужно развить эту идею и всем там начать валить все подряд - строительный мусор, можно бытовой, в пакетах прям бросать (как в лесу гадят) не хочешь на Космонавтов на полигон платно ехать - не беда...можно там вывалить. и все довольны - местные что не ездит по их типа улице, остальным удобное место для свалки
Все ясно, люди построили дорогу за свои деньги, хотят ее сохранить. Я не против, понимаю. Напрягает неопределенность когда спешишь, хочешь срезать, а там то открыто, то закрыто, про саморезы вообще молчу... Просто было б уже что-нибудь конкретное- открыто или закрыто, чтоб точно знать, ехать или нет. Самое смешное это способ сохранения этой дороги: люди в погоне за сохранением "своего имущества", сами же его и портят- лежачих накидали штук 20 наверное))) реально смешно)) "пусть мы сами запаримся тут скакать, но вам, тоже будет не удобно!",- такой наверное девиз)) это как в суп прилюдно харкнуть или казюлю на краешек тарелки намазать, чтоб никто не взял))))))) не обижайтесь, уважаемые, но способы достижения ваших целей реально смешные, я там езжу 1-2 раза в неделю, потерплю, а вы то каждый день да по нескольку раз!!! жаль мне вас... мира вам и добра.
22.06.2017 12:58
Саша
Напрягает неопределенность когда спешишь, хочешь срезать, а там то открыто, то закрыто
А это и называется бардак
22.06.2017 12:58
Саша
+100500 )))
Живу в новостройках на Солнечной поляне и в принципе понимаю возмущение и тех и других так как сам пару раз проезжал там когда нужно было попасть на Энтузиастов. Не понимаю только наших властей, почему они так долго не могут решить эту проблему. С одной стороны если дорога действительно построена на деньги жильцов ( улицы реально ухожены ,асфальт практически у каждого дома газончик растет с недешевыми деревьями и кустарниками) то конечно им жалко своих вложений и дорогу там попросту убьют. Пусть даже если и эти дороги признаны дорогами общего пользования, ни наша доблестная администрация, не те кто просто там будет ездить восстанавливать ее не будут опять все ляжет на жильцов.Почему власти не сделают прямую дорогу это вопрос- это было бы всем удобно и водителям значительное сокращение пути и времени, плюс разгрузка части Павловского тракта и Попова ,а значит и сокращения затрат на их содержание , да и жильцы бы уже не от кого не отгораживались.
Бездействие по этому поводу удивляет. В Германии если бы такое сотворили, уже дома бы продавали, чтобы штрафы выплатить. Когда у нас будет рулить прописанная истина, закон суров, но это закон?
Власть должна показать наконец в этой ситуации свой железный член и жестоко отпорицать тех, кто перегораживает дорогу общего пользования
аааахаха про них уже фильмы снимают))) https://youtu.be/jt9pooA0aEY
Простите за назойливость, кто всю эту гадость сваливает все уже поняли, но ведь кто то периодически расчищает и убирает всю эту наваленную многотонную хрень )) кто же этот доброволец???
Дождемся мы "оперативного" ответа от едросовской администрации или нет?
Дело здесь не в дороге, а в том, что жили люди в поселочке на одной из богатых улочек поселка и ходили они там вдоль и поперек и дети у них играли на проезжей части и думали, что они не в городе Барнаул, а в тихой деревушке, но тут построили ледовую арену и спокойствие кончилось, вот людишки то и поняли что они в социуме живут и социум не хочет считаться с их ними мелкобуржуазными порядками и полезла из них говно "не пущать". Хотя если посмотреть на этих людишек перекрывашек поближе, то можно увидеть, что они простая сволота которая всю жизнь переступала через людей, принимала только свои правила, не уважала чужое мнение, кидала людей, а теперь строят из себя защитников дороги
22.06.2017 14:09
гоги
Думаю это администрация ездит и убирает. Бензина же много и он дешевый. И деньги не свои, бюджетные
22.06.2017 12:45
- гость -
а вот еще предложение. там как-то вывалили строительный мусор в этом месте, чтобы не ездили. на фото видна какая-то куча. так нужно развить эту идею и всем там начать валить все подряд - строительный мусор, можно бытовой, в пакетах прям бросать (как в лесу гадят) не хочешь на Космонавтов на полигон платно ехать - не беда...можно там вывалить. и все довольны - местные что не ездит по их типа улице, остальным удобное место для свалки
лучшее предложение
С жителям геодезической брать плату за проезд по городу