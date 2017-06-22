Фото: forums.drom.ru
Конфликт в барнаульском поселке Солнечная Поляна, возникший из-за насыщенного автомобильного трафика, так и не идет на спад. На единственной дороге здесь вновь возникла новая баррикада, на сей раз из бетона.
"Жасминная не сдается! Бетонные блоки на этот раз пошли в ход!" - сообщает один из горожан на форуме сайта Drom.ru.
Новая преграда появилась здесь еще на прошлой неделе. По последним данным, сейчас проезд по улице восстановлен.
Тем не менее в ходе очередного витка "гражданской войны" автомобилистам-транзитникам было оставлено послание от местных жителей: "Водители, требуйте дорогу по Солнечной Поляне".
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Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, конфликт в поселке Солнечная Поляна возник в связи с тем, что здесь в последние месяцы в разы возрос автомобильный трафик. Местные жители этим крайне недовольны. Транзитники же законно возмущаются тем, почему не могут проехать по дорогам общего пользования.
Ситуацию, как представляется, может исправить завершение строительства одноименной улицы Солнечная Поляна, которая соединит улицы Энтузиастов и Павловский тракт. С появлением этой дороги, вероятно, водители перестанут массово ехать через узкие улицы поселка, не оборудованные тротуарами и не предназначенные для большого количества транспорта.
Комментарии
местные жители - неадекваты
Ну а если и с другой стороны улицы тоже положить бетонные блоки, чтобы не только заехать туда было нельзя, но и выехать.
того, кто это сделал и посадить.
Бетонные блоки с обеих сторон - хорошо, но также незаконно, как и с одной стороны.
Неадекватов там, конечно, всего пара человек, которые баламутят многих.
городским властям дорогу расширить до 4 полос, чтобы пробок не было и трафик мог быть больше.
Когда у меня по двору всякие газели и прочие шустрики начинают пробку объезжать хочется сделать то же самое.
Я бы на месте администрации снял уже там весь асфальт, весь щебень и весь песок под предлогом плохого состояния дороги и "проводится ее ремонт", только проводить лет 10, чтобы это шваль местная ездила по говну, как и положено, а мы будем подсыпать саморезов туда...
- гость -
Ну а если и с другой стороны улицы тоже положить бетонные блоки, чтобы не только заехать туда было нельзя, но и выехать.
Полностью согласен! готов даже помочь это сделать!
Нужно этих неадекватов закрывать, а то еще по городу блоки раскидают!
22.06.2017 10:47
Предлагаю
городским властям дорогу расширить до 4 полос, чтобы пробок не было и трафик мог быть больше.
какую дорогу собрались расширять???
почему одни не хотят чтоб у них реликтовые деревья сносили, а из-за этого страдают остальные???
22.06.2017 10:57
гость
Какие реликты там растут?
а власти взяли бы и поставили туда экипаж дпс на месяц для порядка!
Наверное очень трудно найти тех, кто положил эти блоки. Тут надо следователей из Москвы вызывать
Надо рядом со своим домом такие положить. Все равно никто не наказывает.
А когда дорога от Энтузиастов до Павловского будет? Неплохо было бы
Наверное очень трудно найти тех, кто положил эти блоки. Тут надо следователей из Москвы вызывать
Какие следователи? Тут уровень Шерлока Холмса!
ничтожность властей и ментов, на лицо
Вася
Я бы на месте администрации снял уже там весь асфальт, весь щебень и весь песок под предлогом плохого состояния дороги и "проводится ее ремонт", только проводить лет 10, чтобы это шваль местная ездила по говну, как и положено, а мы будем подсыпать саморезов туда...
Вася , твоя проблема в том , что мало знаешь , но слово имеешь. Проезд в данном месте был построен на средства самих жителей.
предлагаю местным властям идею - сделать въезд в город платным
наверное трудно найти того , кто занимался планировкой выездов и планом застройки - вот кого надо на кол садить и раскулачивать!