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Требуйте себе дорогу: "война" в барнаульском поселке продолжается. Фото

, ИА "Амител"
Конфликт из-за насыщенного автотрафика в Солнечной Поляне не прекращается

Фото: forums.drom.ru

Конфликт в барнаульском поселке Солнечная Поляна, возникший из-за насыщенного автомобильного трафика, так и не идет на спад. На единственной дороге здесь вновь возникла новая баррикада, на сей раз из бетона.

"Жасминная не сдается! Бетонные блоки на этот раз пошли в ход!" - сообщает один из горожан на форуме сайта Drom.ru.

Новая преграда появилась здесь еще на прошлой неделе. По последним данным, сейчас проезд по улице восстановлен.

Тем не менее в ходе очередного витка "гражданской войны" автомобилистам-транзитникам было оставлено послание от местных жителей: "Водители, требуйте дорогу по Солнечной Поляне".

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Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, конфликт в поселке Солнечная Поляна возник в связи с тем, что здесь в последние месяцы в разы возрос автомобильный трафик. Местные жители этим крайне недовольны. Транзитники же законно возмущаются тем, почему не могут проехать по дорогам общего пользования.

Ситуацию, как представляется, может исправить завершение строительства одноименной улицы Солнечная Поляна, которая соединит улицы Энтузиастов и Павловский тракт. С появлением этой дороги, вероятно, водители перестанут массово ехать через узкие улицы поселка, не оборудованные тротуарами и не предназначенные для большого количества транспорта.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

22.06.2017 10:41
- гость -

местные жители - неадекваты

0  0
22.06.2017 10:41
- гость -

Ну а если и с другой стороны улицы тоже положить бетонные блоки, чтобы не только заехать туда было нельзя, но и выехать.

0  0
22.06.2017 10:46
Поймать

того, кто это сделал и посадить.
Бетонные блоки с обеих сторон - хорошо, но также незаконно, как и с одной стороны.
Неадекватов там, конечно, всего пара человек, которые баламутят многих.

0  0
22.06.2017 10:47
Предлагаю

городским властям дорогу расширить до 4 полос, чтобы пробок не было и трафик мог быть больше.

0  0
22.06.2017 10:49
- гость -

Когда у меня по двору всякие газели и прочие шустрики начинают пробку объезжать хочется сделать то же самое.

0  0
22.06.2017 10:54
Вася

Я бы на месте администрации снял уже там весь асфальт, весь щебень и весь песок под предлогом плохого состояния дороги и "проводится ее ремонт", только проводить лет 10, чтобы это шваль местная ездила по говну, как и положено, а мы будем подсыпать саморезов туда...

0  0
22.06.2017 10:56
- гость -

- гость -

Ну а если и с другой стороны улицы тоже положить бетонные блоки, чтобы не только заехать туда было нельзя, но и выехать.


Полностью согласен! готов даже помочь это сделать!
Нужно этих неадекватов закрывать, а то еще по городу блоки раскидают!

0  0
22.06.2017 10:57
гость

22.06.2017 10:47
Предлагаю
городским властям дорогу расширить до 4 полос, чтобы пробок не было и трафик мог быть больше.

какую дорогу собрались расширять???

почему одни не хотят чтоб у них реликтовые деревья сносили, а из-за этого страдают остальные???

0  0
22.06.2017 10:58
- гость -


22.06.2017 10:57
гость

Какие реликты там растут?

0  0
22.06.2017 10:59
- гость -

а власти взяли бы и поставили туда экипаж дпс на месяц для порядка!

0  0
22.06.2017 11:00
гость

Наверное очень трудно найти тех, кто положил эти блоки. Тут надо следователей из Москвы вызывать

0  0
22.06.2017 11:01
гость

Надо рядом со своим домом такие положить. Все равно никто не наказывает.

0  0
22.06.2017 11:02
гость

А когда дорога от Энтузиастов до Павловского будет? Неплохо было бы

0  0
22.06.2017 11:03
другой

Наверное очень трудно найти тех, кто положил эти блоки. Тут надо следователей из Москвы вызывать

Какие следователи? Тут уровень Шерлока Холмса!

0  0
22.06.2017 11:04
- гость -

ничтожность властей и ментов, на лицо

0  0
22.06.2017 11:06
- гость -


Вася
Я бы на месте администрации снял уже там весь асфальт, весь щебень и весь песок под предлогом плохого состояния дороги и "проводится ее ремонт", только проводить лет 10, чтобы это шваль местная ездила по говну, как и положено, а мы будем подсыпать саморезов туда...

Вася , твоя проблема в том , что мало знаешь , но слово имеешь. Проезд в данном месте был построен на средства самих жителей.

0  0
22.06.2017 11:07
- гость -

предлагаю местным властям идею - сделать въезд в город платным

0  0
22.06.2017 11:07
гость

наверное трудно найти того , кто занимался планировкой выездов и планом застройки - вот кого надо на кол садить и раскулачивать!

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