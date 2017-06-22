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Министр иностранных дел Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц выступил за закрытие детсадов для детей из мусульманских семей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Агентство пишет, что именно так ответил Курц на вопрос ведущего дискуссионного клуба, считает ли он необходимым закрыть мусульманские детские сады. "Разумеется. Они не нужны", — заявил глава МИД Австрии, подчеркнув, что подобных детсадов не должно существовать.
Также Курц подчеркнул, что подобные детские учреждения изолированы не только в культурном, но и в языковом плане.
Агентство добавляет, что сейчас Европа переживает серьезнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис, который в первую очередь вызван рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
Комментарии
Поздно пить баржом.
Давно пора их вообще закрыть . Одумались поздно. Сделать нужно так как Сталин в своё время сделал. Всех в лагеря на север.
плюсану Курцу
Да ну, чушь какую-то порет... А как же толерантность!?
Поздно. Этот процесс не обратим.
Да ну, чушь какую-то порет... А как же толерантность!?
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Так как раз для развития толерантности дети мусульман должны ходить в те же садики, что и дети не мусульман. А иначе - это противопоставление людей: садики для обычных граждан, садики для мусульман.
Ага. А они права потом начнут качать (впрочем чем сейчас и занимаются), то им паранжу в садике обязательно носить, то еще что то.
Градус исламофобии в европе накаливается,когда колонисты из европы 'селились на новых землях' они занимались христианизацией и воспитывались в своей религии. Им ни кто этого не запрещал.
22.06.2017 12:42
Коренной житель АК
очередной высер нацмена
22.06.2017 12:55- гость -
Высер не высер,но сознайся в том,что ты туголобый этноцентрист.
Чурки мстят гейропейцам за уничтожение американских индейцев. История развивается по спирали. Всё логично.
Странно читать подобные статьи в такой именно подачи. Возможно часть населения живущая своим укладом слабо представляет жизнь в Европе в принципе. Эти вопросы в Европе имеют многовековые традиции. И никто ни обращает на подобные высказывания большого внимания. Возможно люди все чащи видящие на своих улицах мусульман, лиц юго-восточной внешности делают для себя открытия? Во всем мире это давным давно обыденность и не проблема. Закрытость в которой жил СССР воспитал именно такое восприятие в людях других национальностей, культур, традиций, религий. Не верите - стоит либо проверить на своем опыте - попутишествуя по миру. Либо мириться с происходящим через созерцание. С каждым годом на наших улицах все больше будет китайцевмалайцевит.д. вне зависимости готовы Вы к этому или нет.
Интересно, существовало ли в Древнем Риме движение против незаконной иммиграции? Представляю, как высокообразованные римляне говорили друг другу: "как задолбали эти неотесанные, вонючие, волосатые германцы, толпами прущие через границу". История заходит на новый виток спирали.