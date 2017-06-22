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Новости

Глава австрийского МИД выступил за закрытие детских садов для мусульман

, ИА "Амител"
Подобные детские учреждения изолированы в культурном и языковом плане, добавил он

Фото: informator.news

Министр иностранных дел Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц выступил за закрытие детсадов для детей из мусульманских семей. Об этом сообщает РИА "Новости".

Агентство пишет, что именно так ответил Курц на вопрос ведущего дискуссионного клуба, считает ли он необходимым закрыть мусульманские детские сады. "Разумеется. Они не нужны", — заявил глава МИД Австрии, подчеркнув, что подобных детсадов не должно существовать.

Также Курц подчеркнул, что подобные детские учреждения изолированы не только в культурном, но и в языковом плане.

Агентство добавляет, что сейчас Европа переживает серьезнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис, который в первую очередь вызван рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.06.2017 10:25
- гость -

Поздно пить баржом.

0  0
22.06.2017 10:38
- гость -

Давно пора их вообще закрыть . Одумались поздно. Сделать нужно так как Сталин в своё время сделал. Всех в лагеря на север.

0  0
22.06.2017 10:41
- гость -

плюсану Курцу

0  0
22.06.2017 10:48
- гость -

Да ну, чушь какую-то порет... А как же толерантность!?

0  0
22.06.2017 11:02
- гость -

Поздно. Этот процесс не обратим.

0  0
22.06.2017 11:03
- гость -

Да ну, чушь какую-то порет... А как же толерантность!?
-------

Так как раз для развития толерантности дети мусульман должны ходить в те же садики, что и дети не мусульман. А иначе - это противопоставление людей: садики для обычных граждан, садики для мусульман.

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