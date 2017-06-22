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Министр иностранных дел Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц выступил за закрытие детсадов для детей из мусульманских семей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Агентство пишет, что именно так ответил Курц на вопрос ведущего дискуссионного клуба, считает ли он необходимым закрыть мусульманские детские сады. "Разумеется. Они не нужны", — заявил глава МИД Австрии, подчеркнув, что подобных детсадов не должно существовать.
Также Курц подчеркнул, что подобные детские учреждения изолированы не только в культурном, но и в языковом плане.
Агентство добавляет, что сейчас Европа переживает серьезнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис, который в первую очередь вызван рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
Комментарии
Поздно пить баржом.
Давно пора их вообще закрыть . Одумались поздно. Сделать нужно так как Сталин в своё время сделал. Всех в лагеря на север.
плюсану Курцу
Да ну, чушь какую-то порет... А как же толерантность!?
Поздно. Этот процесс не обратим.
Да ну, чушь какую-то порет... А как же толерантность!?
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Так как раз для развития толерантности дети мусульман должны ходить в те же садики, что и дети не мусульман. А иначе - это противопоставление людей: садики для обычных граждан, садики для мусульман.