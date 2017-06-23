"Жилищная инициатива" сдала в эксплуатацию последний дом в молодом микрорайоне "Дружный" по адресу ул. 65 лет Победы, 53.
Новый многоэтажный жилой дом — это 15-й построенный объект в квартале. Как и в других зданиях "Жилищной инициативы", его квартиры сдаются новоселам с отделкой "под ключ", поэтому тратить деньги и время на ремонт им не придется.
Микрорайон "Дружный" — это современный квартал для комфортной жизни. Внутри микрорайона можно совершать покупки, посещать салоны красоты, заниматься в тренажерном зале, ремонтировать машину и многое другое. Здесь есть все для детей: разнообразные игровые и спортивные площадки, хоккейный клуб, детский сад, признанный лучшим дошкольным учреждением Алтайского края в 2015 году. Сейчас в микрорайоне строят современную школу на 550 мест. В ней будет бассейн, необходимое оборудование для успешной учебы, а также большой стадион. Таким образом, не выходя за пределы квартала, дети сразу получают дошкольное, школьное и спортивное образование.
Тысячи барнаульских семей уже оценили комфорт своих новых домов и удобство прилегающей инфраструктуры. Приобрести квартиру в квартале "Дружный" можно и сейчас. Сделать это можно любым удобным способом: с помощью ипотеки, военной ипотеки, материнского капитала. Квартал "Жилищной инициативы" аккредитован в ведущих банках края: ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ 24, АО "Газпромбанк", ПАО "БАНК УРАЛСИБ", ПАО Банк "Левобережный", ООО "Сибсоцбанк".
С проектной декларацией можно ознакомиться на САЙТЕ: http://barnaul-gi.ru/dokumenty/
Все подробности можно узнать по телефону 627-827 или на сайте barnaul-gi.ru.
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