Фото: huffpost.com
Грабители совершили нападение на главу делегации "Рособоронэкспорта" Сергея Корнева на авиасалоне "Ле- Бурже-2017" во Франции. Он получил незначительные травмы, его здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ФСВТС России Марию Воробьеву.
Отмечается, что инцидент произошел вечером во вторник, 20 июня. Корнев в машине возвращался после окончания работы выставки. На выезде из тоннеля его атаковали грабители. Они разбили стекло и, угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности.
"Благодаря быстрой реакции и самообладанию Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы", — сообщила Воробьева.
Она добавила, что в результате нападения глава делегации "Рособоронэкспорта" получил незначительные травмы, госпитализация не понадобилась. Водитель авто физически не пострадал, добавила она.
Агентство пишет, что российское посольство во Франции находится в тесном контакте с французскими правоохранителями в связи с произошедшим. Французские полицейские уже задержали четверых подозреваемых. "ФСВТС России держит этот вопрос на особом контроле", — добавила Воробьева.
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