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Учиться любви к Родине: Дугин обратился к горожанам в День памяти и скорби

, ИА "Амител"
Сити-менеджер призвал жителей краевой столицы не забывать о ветеранах и учиться на их примерах

Фото: kgs.ru

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин в День памяти и скорби, который отмечается 22 июня, обратился к горожанам, напомнив, что сегодня "одна из самых трагических и скорбных дат в истории нашей страны".

"Вечная память тем, кто пал на полях сражений, отдал свою жизнь ради свободы и независимости нашей Родины. Наши отцы, деды и прадеды выстояли в самой страшной войне ХХ столетия, отстояли страну, восстановили разрушенную экономику. Все мы в вечном и неоплатном долгу перед поколением победителей, чей подвиг будет жить в веках", — цитирует сити-менеджера пресс-центр городской администрации.

Обращаясь к жителям краевого центра, Сергей Дугин отметил: "Пожалуйста, не забывайте о ветеранах, что живут рядом с нами. Они как никогда нуждаются во внимании, заботе и помощи".

По словам главы администрации, всем нам есть чему поучиться у участников страшных событий войны. "Прежде всего, любви к Родине, жизненной стойкости, самопожертвованию, умению преодолевать трудности, не искать легких путей", — уточнил сити-менеджер.

Такие примеры, уверен Сергей Дугин, необходимы для воспитания детей и сохранения лучших качеств нашего народа.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

22.06.2017 11:26
- гость -

Есть хорошая песня: С чего начинается Родина? В СССР она звучала достойно. Сегодня, видя, что и кто тебя и кто окружает хочется поменять свою "родину" на другое место жительства.

0  0
22.06.2017 11:27
- гость -

А вот в тему:
Два червяка сидят в навозной куче. Сын спрашивает отца:
- А хорошо жить в яблоке?
- Хорошо, сынок, - вздохнул отец.
- Папа, а хорошо жить в груше?
- О! Сынок, в груше жить прекрасно, - ответил отец-червяк и еще сильнее вздохнул.
- Тогда скажи мне, отец, зачем мы живем в этом дерьме?
- Ну, как тебе сказать, сынок... Подрастешь поймешь. У каждого своя судьба. И есть высокое слово "родина".

0  0
22.06.2017 11:55
- гость -

22.06.2017 11:27
- гость -
а что вы сделали чтобы родина в дерьме не была?
ваша задача - сделать Родину прекрасной, а не бежать и искать лучшей доли у других народов. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива

рекомендую фильм 56 года "Садко" : не ищите чудеса в чужой земле, а постойте их на своей

0  0
22.06.2017 13:32
- гость -

11:55 вы предлагаете взяться за оружие? Это экстремизм. Воровские власти не хотят работать честно добровольно. Я хожу на выборы. Неважно за кого голосуй, попав туда становятся ворами или уже ими были. Законы все пишут под себя любимых. Остается только сила, но, повторюсь это экстремизм (по их законам). Всё, тупик. А ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ.

0  0
22.06.2017 13:41
- гость -

22.06.2017 13:32
Разнобродная толпа - это стадо, его стрегут и пасут, а организованная - это сила, с которой нужно считаться.

0  0
22.06.2017 16:18
- гость -


22.06.2017 11:55
- гость -

Старая песня. Оппозиция дорвавшись до власти, делает то же самое, что предыдущая власть. А новая оппозиция опять обличает власть и взывает к массам.

0  0
22.06.2017 17:59
- гость -

22.06.2017 16:18
- гость -
из ваших слов вытекает только один вывод: нужна сильная диктатура власти, типа Сталинской.

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