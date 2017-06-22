Фото: kgs.ru
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин в День памяти и скорби, который отмечается 22 июня, обратился к горожанам, напомнив, что сегодня "одна из самых трагических и скорбных дат в истории нашей страны".
"Вечная память тем, кто пал на полях сражений, отдал свою жизнь ради свободы и независимости нашей Родины. Наши отцы, деды и прадеды выстояли в самой страшной войне ХХ столетия, отстояли страну, восстановили разрушенную экономику. Все мы в вечном и неоплатном долгу перед поколением победителей, чей подвиг будет жить в веках", — цитирует сити-менеджера пресс-центр городской администрации.
Обращаясь к жителям краевого центра, Сергей Дугин отметил: "Пожалуйста, не забывайте о ветеранах, что живут рядом с нами. Они как никогда нуждаются во внимании, заботе и помощи".
По словам главы администрации, всем нам есть чему поучиться у участников страшных событий войны. "Прежде всего, любви к Родине, жизненной стойкости, самопожертвованию, умению преодолевать трудности, не искать легких путей", — уточнил сити-менеджер.
Такие примеры, уверен Сергей Дугин, необходимы для воспитания детей и сохранения лучших качеств нашего народа.
Комментарии
Есть хорошая песня: С чего начинается Родина? В СССР она звучала достойно. Сегодня, видя, что и кто тебя и кто окружает хочется поменять свою "родину" на другое место жительства.
А вот в тему:
Два червяка сидят в навозной куче. Сын спрашивает отца:
- А хорошо жить в яблоке?
- Хорошо, сынок, - вздохнул отец.
- Папа, а хорошо жить в груше?
- О! Сынок, в груше жить прекрасно, - ответил отец-червяк и еще сильнее вздохнул.
- Тогда скажи мне, отец, зачем мы живем в этом дерьме?
- Ну, как тебе сказать, сынок... Подрастешь поймешь. У каждого своя судьба. И есть высокое слово "родина".
22.06.2017 11:27
- гость -
а что вы сделали чтобы родина в дерьме не была?
ваша задача - сделать Родину прекрасной, а не бежать и искать лучшей доли у других народов. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива
рекомендую фильм 56 года "Садко" : не ищите чудеса в чужой земле, а постойте их на своей