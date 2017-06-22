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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который недавно перенес операцию на позвоночнике, уже вернулся в регион и скоро может выйти на работу, сообщает "Континент Сибирь", ссылаясь на собственные источники.
По имеющимся данным, в Кузбасс Тулеев прибыл на прошлой неделе и отправился в свой загородный дом.
Один из собеседников издания заявил, что операция была плановой. "Все равно, что в санаторий уехал", — прокомментировал источник ситуацию, подчеркнув, что в областной администрации ждут появления губернатора на рабочем месте.
Также отмечается, что федеральный центр не заинтересован в смене власти в Кемеровской области, поэтому по политическим причинам Амана Тулеева на кого-то другого менять не собираются.
Напомним, 1 июля исполнится ровно 20 лет как действующий глава Кузбасса возглавил регион.
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