Показательные выступления прошли в зале библиотеки № 18 Барнаула. Посмотреть на работу дрессированных собак пришли дети и взрослые. Инструкторы-кинологи продемонстрировали навыки служебных собак по поиску оружия, наркотиков и задержанию преступников.
Ризеншнауцер Махно, ориентируясь на запах, нашел вещь, которую обронил преступник. Лабрадор по кличке Дива за минуту отыскала спрятанные заранее "наркотические вещества". В прошлом году Дива и её наставник заняли первое место на Всероссийском конкурсе специалистов-кинологов МВД России по обнаружению наркотических средств.
Сотрудники кинологической службы демонстрировали, как служебные собаки ловят преступников. Сотрудник МВД в специальном обмундировании изображал бандита. Он попытался убежать, но овчарка Чегевара помогла задержать "преступника".
После дети смогли погладить животных и сфотографироваться с ними.
"Чтобы войти в эту профессию, самое главное — нужно поступить на службу в МВД, а потом уже учиться на кинолога. Перед этим все наши сотрудники проходят тесты психолога, нарколога, экспертизу полиграфа. Кроме этого, вы должны знать всю правовую основу, а также быть физически развитыми. Ну и любовь к животным обязательна", — рассказала сотрудник кинологической службы Светлана Вакушина.
Всего в Алтайском крае 373 служебные собаки. С начала 2017 года с их помощью было раскрыто 524 преступления. Они помогают в поиске и задержании преступников, охране общественного порядка на улицах городов и борьбе с наркоторговлей.
Автор: Юлия Пушкина
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