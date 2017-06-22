Четверг, 22 Июнь, 18:32

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы выбирали себе профессию?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,15
€ 67,15
Brent
$ 51,5
27°
Обь
310см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 15-летие FM-ПродакшнДорожный ремонт – 2017 Купальный сезон – 2017
Новости

Белый дом пока не подтвердил встречу Путина и Трампа на "полях" G20

, ИА "Амител"
Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что никакой подготовки встречи глав государств не ведется

Фото: kidspast.com

Пресс-секретарь Белого дома Линдси Уолтерс не подтвердила информацию о возможной встрече глав России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита "двадцатки" в Германии. Об этом в четверг, 22 июня, пишет "Интерфакс".

"Мне не о чем объявить в этот раз", — цитирует агентство ответ Уолтерс на соответствующие вопросы журналистов.

Агентство отмечает, что накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии подготовки встречи Путина и Трампа. Представитель Кремля уточнил, что при необходимости все удастся согласовать и никаких проблем не будет.

"Пока она никак не готовится, и на 7 июля пока ничего не запланировано", — сообщил в среду, 21 июня, Песков.

Пресс-секретарь Путина отметил, что в Кремле исходят из того, что главы РФ и США примут участие в саммите G20 в Германии и, так или иначе, они встретятся в той или иной форме "на полях" саммита. При этом конкретных договоренностей нет, и никакие приготовления не ведутся, подчеркнул Песков.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

22.06.2017 11:36
- гость -

В России кризиса нет, страна процветает, санкции нам на пользу, о чем можно говорить с президентом загнивающей Америки?

0  0
22.06.2017 11:37
- гость -

Какие встречи? Пусть сначала санкции отменят, и вернут всё потерянное от них. С процентами. И Крым признают.

0  0
22.06.2017 11:38
- гость -

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге станет главным событием предстоящего саммита G20 в Гамбурге, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По мнению Пушкова, Трамп не имел возможности встретиться с Путиным, находясь под давлением политических противников.

0  0
22.06.2017 11:42
- гость -

"на полях" - это в коридоре, по дороге в туалет?

0  0
22.06.2017 11:43
- гость -

22.06.2017 11:37
- гость -
Какие встречи? Пусть сначала санкции отменят, и вернут всё потерянное от них. С процентами. И Крым признают.
---
Жги еще! А про аляску, аляску-то забыл?

0  0
22.06.2017 11:53
- гость -

22.06.2017 11:43
- гость -


Аляску скорее всего уже не вернуть, а вот счета американских чиновников, хранящих деньги в российских банках, нужно заблокировать, арестовать их недвижимость на территории России и запретить обучение их детей в престижных российских ВУЗах. Думаю, этот сильный ход наверняка заставит их конгресс отменить полезные для экономики России санкции.

0  0
22.06.2017 12:21
- гость -

22.06.2017 11:53
- гость -
До слез!

0  0
22.06.2017 13:23
-гость-

Пыня стал изгоем

0  0
22.06.2017 13:41
- гость -

Первая двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая готовилась почти полгода и была запланированы на июль, подвисла в воздухе.

С российской стороны готовность к встрече есть давно, однако вопрос "подвис" из-за позиции американской стороны, рассказывал ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

0  0
22.06.2017 13:44
- гость -

22.06.2017 13:23
-гость-
Пыня стал изгоем

мечты , мечты твои несбыточные.
к нему Катар за защитой обратился, не к Петрушке заметь, борцу с ветряными мельницами так сказать

0  0
22.06.2017 13:50
- гость -

В марте Путин предлагал Трампу встретиться досрочно, в рамках Арктического саммита в Финляндии, однако получил отказ.

0  0
22.06.2017 14:10
Массаж мозга

А зачем встречаться то? Трамп свою позицию озвучивал. Пока вова не пересмотрит своё поведение и не перестанет обижать Украину нет никакого смысла им разговаривать, чтобы ещё больше не разосраться.

0  0
22.06.2017 14:10
- гость -

Считаю именно цээрушники специально заблокировали телевизир Д.Трампу, чтобы он не смог ознакомится с гениальным произведением О.Стоуна о Президенте России В.В.Путине раскупленный ведущими мировыми СМИ для показа населению по всему миру из за всемирной востребованности в данном факте. А если бы Д.Трамп посмотрел мегапопулярный суперпроект снятый свободным американцем в непренужденной и свободной форме общения, исключающей удобные вопросы и льстивые повествования сопровождающие сам вопрос, то безусловно выбранный народом Америки Д.Трамп уже сейчас бросился бы к телефону и названивал бы навязываясь на встречу с президентом.

0  0
22.06.2017 14:16
- гость -

22.06.2017 14:10
Массаж мозга

Вы еще скажите что санкции против небольшой кучки физических лиц и небольшой группы компаний. Список которых известен и находится в открытой печати. Вы совсем испортили все, что только могли. Сказано же вам - санкции против России. А антисанкции против зажравшихся западных товаропроизводителей, что бы им худо настало. А нам санкции только на пользу, уже не раз говорено, говорено. Говорено, говорено... Доже ивоные дети, живущие у ивоных за рубежом об этом подтверждают.

0  0
22.06.2017 14:48
-гость-

Пыня на фоне Макрона то был жалок, губки подкусывал, а на фоне Трампа совсем смешон будет

0  0
22.06.2017 15:50
- гость -

Массажу м
-----Как раз недавняя встреча трампа с порошенко показала,что срал он на эту украину.Она его теперь не колышет,потому что Крым безвозвратно и бесповоротно вернулся в Россию.

0  0
22.06.2017 16:08
- гость -

Лакомый кусок проплыл мимо рта пиндосов,а украина для них просто расходный материал.

0  0
22.06.2017 16:10
гость

-гость- 15:50
была такая страна, СССР называлась, там тоже все было безвозвратно...ее больше нет. никогда не говори никогда.

0  0
22.06.2017 16:16
местный

-гость-15:50
если бы срал на Украину, не встречался бы с Порошенко и не вводил бы в этот же день новые санкции (логика элементарная)

0  0
22.06.2017 17:36
- гость -

Вот думают же некоторые недалёкие что на украине свет клином сошёлся))

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
18:24
Украинец предстанет перед судом за торговлю наркотиками в Барнауле 0
18:06
Глава МОК пообещал ввести санкции против российского спорта из-за ОИ-2014 0
17:50
Барнаулец получил условный срок за погром, устроенный в автосалоне 0
17:33
Стоп-кадр. Безопасность превыше всего 0
17:24
"Менялы" героина на люксовые внедорожники на Алтае получили реальные сроки 0
17:15
Рособрнадзор: ЕГЭ по русскому языку провалили лишь 0,5% выпускников 0
17:02
Гибель урожая и "расстрелянные" дома: хроники урагана в Алтайском крае 0
16:50
Долги мешают отдохнуть за рубежом 1,6 миллиона россиян 0
16:45
Калькулятор выпускного. Сколько стоит собрать школьника на бал? Инфографика 2
16:32
Стоп-кадр. Алтай под "бомбежкой" града 0
16:25
Как спасти утопающего и оказать первую помощь? 0
16:14
Две трети россиян уверены, что СССР победил бы Германию без союзников 32
16:04
Тяжелую технику стянули в центр Барнаула для ликвидации коммунальной аварии 0
15:52
Минобороны РФ рассекретило уникальные данные о Великой Отечественной войне 1
15:40
Власти Кузбасса объяснили, почему Амана Тулеева оперировали в Германии 26
15:33
Тематическая экскурсия прошла в Барнауле накануне Дня начала ВОВ 0
15:22
Девочка сломала позвоночник, играя в прятки в лагере под Новосибирском 0
15:17
Встречи депутатов с избирателями приравняли к митингам. Как теперь быть? 4
15:03
Гособвинение просит для экс-замгубернатора Денисова 10 лет строгого режима 10
14:50
Мошенники украли 60 тыс. руб. у пытавшейся продать козлят женщины на Алтае 0
14:35
Милашки-коровяшки, бычки и телочки. Что выкладывают в соцсети с "Дня поля" 4
14:22
В Барнауле из торгового центра "Книжный мир" эвакуировали посетителей 0
14:17
Названа причина потопа в центре Барнаула 0
14:12
Легковушка столкнулась с двумя поездами в Алтайском крае 4
14:03
Власти Барнаула помогут жильцам дома, пострадавшего от взрыва газа 1
13:53
Пристав притворился слесарем для встречи с должником в Новосибирске 4
13:40
"Машинам стекла выбивает": мощнейший град обрушился на Алтайский край. Фото 15
13:32
Губернатор Карлин возложил цветы к мемориалу Славы в День памяти и скорби 1
13:21
Барнаульская бургерная "Мама, я поел" оправдалась в СМИ за кишечную палочку 14
13:14
Официально: Аман Тулеев вернется на работу после реабилитации 5
13:08
Вода ручьем: грязная жижа заливает проспект Социалистический в Барнауле 4
12:51
Чиновники Барнаула пожаловались на скупую рекламу Дня города из-за выборов 2
12:40
Опрос: 86% работающих барнаульцев трудятся сверхурочно 11
12:31
Вход в "Книжный мир" в центре Барнаула залило ржавой водой. Фото 2
12:27
Вали с "Ютуба": "пробивший дно YouTube" Малахов разозлил пользователей сети 2
12:11
И грянет гром: грозовая буря приближается к Барнаулу 11
12:02
Бюджет Алтайского края 2016 года вырос более чем на четверть 5
12:00
Где провести торжественное мероприятие в Барнауле? 0
11:53
Пять гектаров дикорастущей конопли уничтожили у барнаульской канализации 5
11:37
"Дай лапу, друг": в Барнауле отметили День кинологии. Фото 0
11:32
Завтра была война: свечи зажгли в Барнауле в канун Дня памяти и скорби 0
11:30
Предпоказ мультфильма "Гадкий Я 3" проведут Европа Плюс Барнаул и "Киномир" 0
11:21
Белый дом пока не подтвердил встречу Путина и Трампа на "полях" G20 20
11:14
СМИ анонсировали скорый выход Амана Тулеева на работу 0
11:04
Учиться любви к Родине: Дугин обратился к горожанам в День памяти и скорби 7
11:00
Система видеонаблюдения от "Ростелекома" становится все популярнее 0
10:50
Грабители напали на главу делегации "Рособоронэкспорта" в Париже 2
10:33
Требуйте себе дорогу: "война" в барнаульском поселке продолжается. Фото 52
10:21
Глава австрийского МИД выступил за закрытие детских садов для мусульман 13
10:17
День рождения Барнаула отпразднуют без алкоголя и посвятят юбилею края 13
10:07
Недождун: как алтайские партии работают с соцсетями 9
09:54
Внедорожник протаранил трех пешеходов в Улан-Удэ, есть жертвы 0
09:37
Троллейбусы в Барнауле меняют маршруты из-за ремонта моста 6
09:24
Пентагон потратил $94 млн на неподходящую форму для солдат в Афганистане 10
09:12
Трамвай сошел с рельсов в Барнауле утром 22 июня. Фото 13
09:01
Подробности взрыва газа в барнаульском доме сообщили в МЧС 1
09:00
Подробно поясняем, как оформить заказ в интернет-магазине "Быстромаркет" 3
08:59
Эвакуатор врезался в "Газель" на мосту в Новосибирске из-за солнца 1
08:41
Утро 22 июня началось в Барнауле с трехбалльных пробок 5
08:23
Боевики ИГ взорвали главную мечеть Мосула 3
07:44
Кто имеет льготы на поступление в вуз. Инфографика 9
07:26
Барнаульский аналог Арбата откроют на День города забегом в валенках 19
07:03
Коттедж на огромном участке продают в Барнауле за 11,1 млн рублей. Фото 17
06:45
Новые "Трансформеры" за 260 миллионов и другие премьеры недели 1
06:24
Жару, грозы и град обещают в Алтайском крае 22 июня 2
06:01
Промышленность на Алтае растет в 4,3 раза быстрее, чем в целом по России 37
05:01
День памяти и скорби отмечают в России 22 июня 4
04:01
Испанского режиссера задержали в России за съемку геев из закрытого города 6
03:01
Полицейского наказали за оскорбление чувств зигующих подростков 5
02:01
Главе штаба Навального вручили повестку в прямом эфире 4
01:01
Путин: дети не должны мыть полы в школах 14
00:32
Сборная России проиграла команде Португалии в матче Кубка конфедераций 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.