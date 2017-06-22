Фото: kidspast.com
Пресс-секретарь Белого дома Линдси Уолтерс не подтвердила информацию о возможной встрече глав России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита "двадцатки" в Германии. Об этом в четверг, 22 июня, пишет "Интерфакс".
"Мне не о чем объявить в этот раз", — цитирует агентство ответ Уолтерс на соответствующие вопросы журналистов.
Агентство отмечает, что накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии подготовки встречи Путина и Трампа. Представитель Кремля уточнил, что при необходимости все удастся согласовать и никаких проблем не будет.
"Пока она никак не готовится, и на 7 июля пока ничего не запланировано", — сообщил в среду, 21 июня, Песков.
Пресс-секретарь Путина отметил, что в Кремле исходят из того, что главы РФ и США примут участие в саммите G20 в Германии и, так или иначе, они встретятся в той или иной форме "на полях" саммита. При этом конкретных договоренностей нет, и никакие приготовления не ведутся, подчеркнул Песков.
Комментарии
В России кризиса нет, страна процветает, санкции нам на пользу, о чем можно говорить с президентом загнивающей Америки?
Какие встречи? Пусть сначала санкции отменят, и вернут всё потерянное от них. С процентами. И Крым признают.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге станет главным событием предстоящего саммита G20 в Гамбурге, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
По мнению Пушкова, Трамп не имел возможности встретиться с Путиным, находясь под давлением политических противников.
"на полях" - это в коридоре, по дороге в туалет?
22.06.2017 11:37
- гость -
Какие встречи? Пусть сначала санкции отменят, и вернут всё потерянное от них. С процентами. И Крым признают.
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Жги еще! А про аляску, аляску-то забыл?
22.06.2017 11:43
- гость -
Аляску скорее всего уже не вернуть, а вот счета американских чиновников, хранящих деньги в российских банках, нужно заблокировать, арестовать их недвижимость на территории России и запретить обучение их детей в престижных российских ВУЗах. Думаю, этот сильный ход наверняка заставит их конгресс отменить полезные для экономики России санкции.
22.06.2017 11:53
- гость -
До слез!
Пыня стал изгоем
Первая двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая готовилась почти полгода и была запланированы на июль, подвисла в воздухе.
С российской стороны готовность к встрече есть давно, однако вопрос "подвис" из-за позиции американской стороны, рассказывал ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
22.06.2017 13:23
-гость-
Пыня стал изгоем
мечты , мечты твои несбыточные.
к нему Катар за защитой обратился, не к Петрушке заметь, борцу с ветряными мельницами так сказать
В марте Путин предлагал Трампу встретиться досрочно, в рамках Арктического саммита в Финляндии, однако получил отказ.
А зачем встречаться то? Трамп свою позицию озвучивал. Пока вова не пересмотрит своё поведение и не перестанет обижать Украину нет никакого смысла им разговаривать, чтобы ещё больше не разосраться.
Считаю именно цээрушники специально заблокировали телевизир Д.Трампу, чтобы он не смог ознакомится с гениальным произведением О.Стоуна о Президенте России В.В.Путине раскупленный ведущими мировыми СМИ для показа населению по всему миру из за всемирной востребованности в данном факте. А если бы Д.Трамп посмотрел мегапопулярный суперпроект снятый свободным американцем в непренужденной и свободной форме общения, исключающей удобные вопросы и льстивые повествования сопровождающие сам вопрос, то безусловно выбранный народом Америки Д.Трамп уже сейчас бросился бы к телефону и названивал бы навязываясь на встречу с президентом.
22.06.2017 14:10
Массаж мозга
Вы еще скажите что санкции против небольшой кучки физических лиц и небольшой группы компаний. Список которых известен и находится в открытой печати. Вы совсем испортили все, что только могли. Сказано же вам - санкции против России. А антисанкции против зажравшихся западных товаропроизводителей, что бы им худо настало. А нам санкции только на пользу, уже не раз говорено, говорено. Говорено, говорено... Доже ивоные дети, живущие у ивоных за рубежом об этом подтверждают.
Пыня на фоне Макрона то был жалок, губки подкусывал, а на фоне Трампа совсем смешон будет
Массажу м
-----Как раз недавняя встреча трампа с порошенко показала,что срал он на эту украину.Она его теперь не колышет,потому что Крым безвозвратно и бесповоротно вернулся в Россию.
Лакомый кусок проплыл мимо рта пиндосов,а украина для них просто расходный материал.
-гость- 15:50
была такая страна, СССР называлась, там тоже все было безвозвратно...ее больше нет. никогда не говори никогда.
-гость-15:50
если бы срал на Украину, не встречался бы с Порошенко и не вводил бы в этот же день новые санкции (логика элементарная)
Вот думают же некоторые недалёкие что на украине свет клином сошёлся))