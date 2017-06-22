Фото: kidspast.com
Пресс-секретарь Белого дома Линдси Уолтерс не подтвердила информацию о возможной встрече глав России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита "двадцатки" в Германии. Об этом в четверг, 22 июня, пишет "Интерфакс".
"Мне не о чем объявить в этот раз", — цитирует агентство ответ Уолтерс на соответствующие вопросы журналистов.
Агентство отмечает, что накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии подготовки встречи Путина и Трампа. Представитель Кремля уточнил, что при необходимости все удастся согласовать и никаких проблем не будет.
"Пока она никак не готовится, и на 7 июля пока ничего не запланировано", — сообщил в среду, 21 июня, Песков.
Пресс-секретарь Путина отметил, что в Кремле исходят из того, что главы РФ и США примут участие в саммите G20 в Германии и, так или иначе, они встретятся в той или иной форме "на полях" саммита. При этом конкретных договоренностей нет, и никакие приготовления не ведутся, подчеркнул Песков.
Комментарии
В России кризиса нет, страна процветает, санкции нам на пользу, о чем можно говорить с президентом загнивающей Америки?
Какие встречи? Пусть сначала санкции отменят, и вернут всё потерянное от них. С процентами. И Крым признают.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге станет главным событием предстоящего саммита G20 в Гамбурге, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
По мнению Пушкова, Трамп не имел возможности встретиться с Путиным, находясь под давлением политических противников.
"на полях" - это в коридоре, по дороге в туалет?
22.06.2017 11:37
- гость -
Какие встречи? Пусть сначала санкции отменят, и вернут всё потерянное от них. С процентами. И Крым признают.
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Жги еще! А про аляску, аляску-то забыл?
22.06.2017 11:43
- гость -
Аляску скорее всего уже не вернуть, а вот счета американских чиновников, хранящих деньги в российских банках, нужно заблокировать, арестовать их недвижимость на территории России и запретить обучение их детей в престижных российских ВУЗах. Думаю, этот сильный ход наверняка заставит их конгресс отменить полезные для экономики России санкции.
22.06.2017 11:53
- гость -
До слез!