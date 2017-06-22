Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю приняли участие во всероссийской акции "Завтра была война" — в канун очередной годовщины начала Великой Отечественной они зажгли свечи и возложили цветы к мемориалу Славы в Барнауле.
В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности начальника регионального главка МВД, генерал-майор полиции Александр Лаас, руководители подразделений управления, ветераны, представители общественного совета, личный состав УМВД России по краевой столице.
"Мы зажигаем свечи. Пусть они станут маленьким Вечным огнем, который горит в сердце каждого из нас. Мы помним, скорбим и гордимся славными героями Великой Отечественной войны", - отметил Александр Лаас.
Отметим, что из органов внутренних дел Алтайского края добровольно и по призыву на фронт ушли свыше 1100 человек. Еще 700 милиционеров были направлены в блокадный Ленинград, особые отделы фронта и партизанские отряды. Более 360 из них не вернулись с войны.
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