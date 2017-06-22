Доходы бюджета Алтайского края в 2016 году составили 83,4 млрд рублей, это на 15 млрд больше, чем было запланировано в первоначальном варианте. Исполнение бюджета региона в прошлом году обсудили на публичных слушаниях в Парламентском центре в среду, 21 июня. Документ был одобрен, теперь его должны принять депутаты АКЗС на сессии 29 июня.
Доходы бюджета Алтайского края в 2016 году составили 83 млрд 45 млн рублей. Первоначально, в конце 2015 года, бюджет региона на 2016-й был принят с параметрами 68,1 млрд рублей.
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При этом собственные доходы бюджета в 2016 году также выросли до 50 млрд рублей (плюс 21% к 2015 году).
"Главным источником пополнения доходной части бюджета в 2016 году были налоговые поступления, при этом только сборы по налогу на доходы физических лиц составляют 29% от общего объема собственных доходов", — цитирует пресс-служба Алтайского Заксобрания заместителя председателя правительства Алтайского края, министра финансов Владимира Притупова.
Так, в течение года трижды (в марте, августе и ноябре) в главный финансовый документ региона вносились поправки после получения дополнительных финансовых средств из федеральной казны и увеличения налоговых и неналоговых доходов в самом регионе.
Уточненные расходы составили 77 млрд 865 млн рублей. В первоначальном варианте было 72,2 млрд.
"В структуре расходов краевого бюджета основное место занимают расходы социального характера. В прошлом году на эти цели было затрачено более 53 млрд рублей (69%). На социальные выплаты населению было направлено 17,5 млрд, на финансирование системы общего образования — 11,4 млрд, на медицинское страхование неработающего населения — детей и пенсионеров — 11,2 млрд, в дорожный фонд — 9,2 млрд, на развитие сельского хозяйства — 4,1 млрд рублей", — отметил Владимир Притупов.
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Профицит — 5,17 млрд рублей против 4,1 млрд рублей дефицита.
Кстати, бюджет-2016 является единственным, который был принят в однолетнем варианте. Традиционно бюджет в регионе принимается на следующий год и прогнозно на два последующих года.
Комментарии
"Дефицит — 5,17 млрд рублей против 4,1 млрд рублей."
Так-то за 2016 год - профицит бюджета (превышение доходов над расходами...)
Всё равно в Москву всё отправят.
Край нищий.
Бешеный рост промышленности заполняет бюджет непомерными доходами
Мне увеличили налог на недвижимость в 2016 за квартиру 50 метров с 800 рублей до 2800 рублей. Причина: не начислен износ на дом и в 2 раза завышена стоимость квартиры. Мошенники!
И это радует.