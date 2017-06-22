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Как вы выбирали себе профессию?

Куда родители сказали, туда документы и подал(-а)

Поступал (-а) "за компанию" с друзьями

Выбирал (-а) профессию, которая точно будет приносить доход





Выбирал (-а) самый модный вуз и самый модный факультет

Это была мечта детства

У меня много профессий и везде добился (-ась) успеха

Это был мучительный выбор, так как не мог (-ла) понять, к чему лежит душа

Подошел (-ла ) к этому вопросу очень серьезно: проходил (-а) психологические тесты, консультировался (-ась) со специалистами, оценивал (-а) востребованность профессии в будущем