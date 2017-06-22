Фото: barnaul.org
В Барнауле уничтожили пять гектаров дикорастущей конопли, которая разрослась у очистных сооружений канализации №1. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на замначальника отдела полиции по Октябрьскому району УМВД РФ по Барнаулу Максима Бугрова.
Отмечается, что профилактическую обработку иловых карт провели сотрудники "Росводоканала", а также добровольцы отряда народной дружины "Барнаульская" Октябрьского района (командир отряда Максим Царенко) в присутствии полицейских.
Территорию с помощью трактора очистили от сорняка, а затем его сожгли. Отмечается, что участок площадью в несколько гектаров обработали гербицидом "Граунд ВР", уничтожающим сорняки и не дающим конопле разрастаться.
Иловые карты — это благоприятная для роста сорняков территория. Сюда доставляется осадок, который остался после очистки сточных вод. Обработку иловых карт ведут регулярно, равно как и уничтожение сорняков.
Комментарии
Продолжают кошмарить малый бизнес, теперь циганским бизнесменам приходиться ездить на КОС -2 а это влечёт повышение цен.
Странно что эту семейка багровых ещё не уволили
в Вила-Риба сегодня траур - горят их конопляные пола. А в Вило-Баджо сегодня праздник - ветер дует в их сторону
Видимость борьбы. Уничтожают сорняки, а спайсы, соли, герыч и т.д. в свободном доступе.
Ух и хороша же эта девушка с голыми ногами, все ей не по чем и гербицид и комары)) Наверное волосы на них как минимум расти перестанут. Жениться на таких надо!