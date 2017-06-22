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В Барнауле уничтожили пять гектаров дикорастущей конопли, которая разрослась у очистных сооружений канализации №1. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на замначальника отдела полиции по Октябрьскому району УМВД РФ по Барнаулу Максима Бугрова.
Отмечается, что профилактическую обработку иловых карт провели сотрудники "Росводоканала", а также добровольцы народной дружины "Барнаульская" в присутствии полицейских.
Территорию с помощью трактора очистили от сорняка, а затем его сожгли. Отмечается, что участок площадью в несколько гектаров обработали гербицидом "Граунд ВР", уничтожающим сорняки и не дающим конопле разрастаться.
Иловые карты — это благоприятная для роста сорняков территория. Сюда доставляется осадок, который остался после очистки сточных вод. Обработку иловых карт ведут регулярно, равно как и уничтожение сорняков.
Комментарии
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