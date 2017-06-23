Свадьба — это тот день, который хочется запомнить навсегда. Сделать его незабываемым для гостей мечтают все молодожены. Что может быть лучше регистрации вдали от шумных городов, грязного воздуха и бесконечного потока бытовых дел? Только свадьба в живописном Горном Алтае. База отдыха "АлтайРай" расположилась на территории развлекательного комплекса "Рублёвка", рядом с поселком Элекмонар, что в 90 километрах от Горно-Алтайска. Добраться до нее нетрудно, поэтому привести своих гостей туда не доставит проблем.

Оживленная трасса вдоль Катуни остается в стороне. "АлтайРай" находится на противоположном берегу реки, в долине, среди горных хребтов. "АлтайРай" — это настоящий уголок дикой природы. База в стороне от дороги, а вот до гор рукой подать. И зимой, и летом здесь чудесный свежий воздух, ласковое солнце, неподалеку бурлит красавица-Катунь. Красивый пейзаж не оставит равнодушным никого, а само мероприятие получится атмосферным благодаря бешеной энергетике места.

Близ базы находится скальная гряда "Зубья Дракона" и автомобильный подвесной мост, с которого открывается прекрасный вид на реку. На ближайшей горной вершине оборудована беседка с отличным видом на долину и дальние горные вершины, некоторые из них покрыты снегом даже летом. Можно прогуляться по долине горного ручья, у истока которого находится пещера. Здесь молодожены смогут уединиться и побыть вдвоем.

На территории базы есть восемь утеплённых деревянных домиков на два номера (всего 16 номеров). Все номера чистые, новые, еще пахнут деревом, очень уютные и экологичные, в каждом номере есть отдельный санузел и горячая вода. Замечательно подходит для семейного отдыха. Для комфорта и безопасности ваших близких есть все необходимое. Поэтому база "АлтайРай" идеально подойдет как для молодежи, так и для старшего поколения. В каждом номере терраса с гамаком, внутренний дворик с мангалом и местом для барбекю. На территории базы работает баня на дровах, есть детская площадка, уютные беседки, библиотека.

Летом и в праздники в стоимость проживания на базе "АлтайРай" включены завтраки, что является несомненным плюсом. Вкусная домашняя еда понравится всем: от вегетарианцев до гурманов. Кафе может вместить до 60 человек и готово к проведению банкетов, торжеств и мероприятий, поэтому можно не переживать: уместятся все.

Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi на всей территории базы, так что делиться счастливыми моментами можно прямо с торжества. Также всем положена бесплатная частная парковка. На случай жарких дней в шаговой доступности искусственное тёплое озеро с пляжем, аквапарком, игровыми, анимационными и спортивными площадками. Гости могут смело брать своих детей, чтобы они смогли поприсутствовать на таком важном и волнительном мероприятии, как свадьба.На территории "АлтайРай" работает экскурсионное бюро.

Гостям предложат автомобильные экскурсии, конные прогулки, катание на квадроциклах, сплавы по Катуни, джипинг, воздушные прогулки на самолетах и воздушных шарах. Всё по доступным ценам и с гарантией качества услуг. Вы сможете побывать в Долине горных Духов, ущелье Че-Чкыш, зубровом питомнике, Каракольских озерах, пещерах Ороктойская и Тут-Куш. Поэтому не стоит думать и переживать, чем занять гостей во второй день свадьбы. Экскурсоводы и работники "АлтайРая" с радостью подберут для вас мероприятия. Также по желанию молодоженов можно устроить дискотеку под ваши любимые песни.

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База отдыха "АлтайРай"

7 (963) 537-99-96, 7 (960) 968-49-86

altairai@yandex.ru

www.altai-rai.ru

Расположена на территории развлекательного комплекса "Рублевка": Республика Алтай, Чемальский район, участок дороги между селами Анос и Аюл

https://vk.com/base_altai