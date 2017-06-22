Фото: Amic.ru
Единый день голосования, который пройдет 10 сентября, за неделю до празднования 287-летия Барнаула и юбилея Алтайского края, может повлиять на массовую рекламную кампанию праздничных мероприятий.
Как рассказали в среду, 21 июня, барнаульские чиновники на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению Дня города, праздник будет посвящен 287-летию Барнаула и 80-летию Алтайского края. Лозунгом станут следующие фразы: "Край родной, навек любимый", "Барнаул — столица Алтайского края!". По словам председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Алексея Боброва, сейчас уже разработано несколько вариантов логотипов двух торжественных дат, которые будут в ближайшее время направлены на согласование в правительство Алтайского края. На одном из вариантов будет праздничный логотип 287-летия Барнаула, на другом он совмещен с эмблемой 80-летия Алтайского края.
В ходе обсуждения первый заместитель главы города Барнаула Вячеслав Франк заметил, что с логотипами нужно определяться уже в ближайшее время. Фактически времени для украшения ими краевой столицы будет мало. Большинство рекламного пространства в городе будет отдано для агитации политическим партиям и кандидатам в Барнаульскую городскую Думу на выборы, которые пройдут 10 сентября.
"Фактически у нас будет всего 6 дней на агитацию Дня города. Необходимо сразу после выборов разместить праздничные баннеры в самых массовых местах города", — было сказано на совещании.
Ранее заместитель председателя правительства региона Виталий Снесарь сообщал, что празднование 80-летия Алтайского края и дня рождения Барнаула в 2017 году перенесут на конец сентября из-за Единого дня голосования, намеченного на 10 сентября, поскольку у чиновников будет много работы перед выборами.
"Это очень важные мероприятия, которые нельзя объединять. Мы приняли решение провести День города в Барнауле и юбилей Алтайского края уже после Единого дня голосования", — сообщил Виталий Снесарь.
Впрочем, по его словам, юбилейные мероприятия, посвященные 80-летию Алтайского края, будут проходить в течение всего 2017 года. При этом поставлена задача охватить все муниципальные образования края.
Комментарии
Полезными для общества делами и благотворительностью нужно рекламировать себя, а не листовками и плакатами, на которые давно уже никто не обращает внимание. Кто это поймёт тот и станет депутатом...
Только работой и результатами можно убедить жителей Барнаула. А вот так от случая к случаю одними рапортами ,вряд ли кто сегодня это оценит. Работать нужно господа чиновники каждый день.