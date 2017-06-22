Фото: utyugok.ru
Барнаульцы в подавляющем большинстве работают сверхурочно, показало исследование, проведенное аналитиками сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.
Опрос на эту тему был проведен 19-20 июня. Его результаты показали, что регулярно трудиться сверх нормы приходится 86% респондентов.
При этом уточняется, что регулярно — это от одного раза в неделю до ежедневной переработки. Никогда не задерживаются на работе лишь 4% счастливчиков.
Комментируя ситуацию, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук отмечает, что сверхурочная работа не особо беспокоит сотрудников.
"Многим из них такой режим, когда есть возможность задержаться после работы, даже нравится: можно доделать срочный проект или просто поработать в тишине. И чем выше должность, тем чаще это происходит", — отмечает представитель HH.
Любопытно, что 80% компаний в Барнауле предлагают сотрудникам полный рабочий день, обычно с четкими временными границами. Однако это, судя по всему, не влияет на то, что люди очень активно работают сверхурочно.
Комментарии
Сверхурочно трудятся на частников , эту работу редко оплачивают...
Дык, это, создают бурный экономический рост в крае, стараются, работают сверхурочно не из-за низких зарплат, а по большой любви к родному краю
безработица, люди согласны на любые условия.
правильна ли оценка , что людей это не особо заботит???
госпожа Таращук действительно так думает?
страна рабов и дураков
22.06.2017 13:01
- гость -
страна рабов и дураков
а где не так? нераб ты наш
Многим из них такой режим, когда есть возможность задержаться после работы, даже нравится: можно доделать срочный проект или просто поработать в тишине.
Может и правда нравится, если не семьи не личной жизни.
По этому поводу недавно попался анекдот:
Танцуй, будто тебя никто не видит.
Пой, будто тебя никто не слышит.
Работай на две ставки, будто у тебя есть дополнительная жизнь...