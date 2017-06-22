Фото: vk.com/barneos22
Барнаул в четверг, 22 июня, имеет все шансы вновь оказаться в эпицентре мощной грозы, подобной той, что обрушилась на город позавчера вечером.
Пользователи сети уже делятся фото приближающейся к краевой столице непогоды. "Грохочет и сверкает. Пока за городом. Дойдет ли до #Барнаула?" - задается вопросом автор заметки в паблике Barnaul 22.
Отметим, что, по данным синоптиков, в четверг, 22 июня, мощные осадки ожидаются как на территории края, так и непосредственно в региональной столице.
Прогнозируются грозы и даже град. Порывы ветра при осадках могут достигать 20 метров в секунду.
Напомним, что в результате грозы вечером 20 июня в Барнауле многие микрорайоны остались без света. Местами было нарушено водоснабжение. Существенно осложнилась дорожная ситуация — многие улицы буквально ушли под воду.
Порядок на городских магистралях наводили в течение всего дня 21 июня.
Комментарии
а где форум?
Откуда надвигается то? В центре пока все безобидно.
Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.
То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы.
В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.
Чайки стонут перед бурей, — стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.
И гагары тоже стонут, — им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!
Всё мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.
Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.
Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.
Вот он носится, как демон, — гордый, черный демон бури, — и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает!
В гневе грома, — чуткий демон, — он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, — нет, не скроют!
Ветер воет... Гром грохочет...
Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.
— Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
— Пусть сильнее грянет буря!.. М.Горький
Погрохотало с утра и тишина..
Надеюсь,что ситуация с погодой находится на личном контроле у губера)))))
Ситуация с погодой, на личном контроле у путина, путин управляет страной, путин управляет погодой
Надеюсь, гость по памяти прочел Горького. А вообще - спасибо, школа вспомнилась...
Глупый пИнгвин робко прячет.
Умный смело достает.
12,30
класс
а разве из-за Оби когда-нибудь на Барнаул туча приходила?
Приходила гроза из-за Оби и не раз. Но, конечно, чаще с другой стороны