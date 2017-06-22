Фото: Go.sekretwoman.ru
Интернет-пользователи возненавидели YouTube-блог известного российского телеведущего Андрея Малахова под названием malakhov007. Юзеров возмутили его попытки завоевать молодежную аудиторию путем паразитирования на популярности других людей, пишет "Лента.ру".
Причинами ненависти стали видео "Горячее интервью Андрея Малахова с Алексеем Паниным!", которое набрало более 35 тысяч дизлайков, а также первый выпуск сериала "Шуры-Муры с Дианой Шурыгиной!" (свыше 78 тысяч дизлайков), посвященный 17-летней жительнице Ульяновска, которая утверждает, что ее изнасиловали.
"Боже, Малахов пробил дно YouTube! Топай на телевидение, твое место там", — заявил один из пользователей видеохостинга.
"Каждый раз думаю, что ниже некуда, но Малахов убеждает в обратном", — добавил другой юзер.
Издание пишет, что недовольные творчеством Малахова даже запустили ряд оскорбительных хэштегов, в том числе #ВалиСЮтуба, и призвали других пользователей массово жаловаться на канал malakhov007 в администрацию YouTube.
Подчеркивается, что недовольных также поддержали популярные блогеры. Например, известный стенд-ап комик Юрий Хованский (3 миллиона подписчиков) заявил, что контент Малахова "странный и дикий".
Телеведущий завел авторский канал на YouTube 26 мая текущего года. На данный момент на него подписаны более 35 тысяч человек.
Комментарии
Врежик, ты ничего не понимаешь в русском рэпе...
А как на это смотрит Навальный,кандидат в президенты РФ?Разрешил бы он присутствие Малахова на ютуби или прогнал бы?Поди что-нибудь выдаст по этому поводу после того как откинется.PS Хотя,а не закроют ли ему самому фонтан за неисполнение судебных решений.